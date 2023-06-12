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Нашли в 30-км от дома: в Новосибирской области завершены поиски пропавшей девочки

12 июня 2023, 09:00
Фото: 1MI
Девочка жива и здорова

В Новосибирской области завершены поиски пропавшей 15-летней девочки

Поиски пропавшей девочки-подростка завершились в Искитимском районе. Она исчезла после ссоры с матерью.

В Новосибирской области в селе Улыбино мать сутки искала свою 15-летнюю дочь, которая ушла из дома после ссоры. Родительница хотела заявить о пропаже в полицию, а также разместила информацию о девушке в СМИ и соцсетях.

Но дочь нашлась сама — спустя день в небольшом поселке Лебедевка в 30 км от дома. Кроме того, ребенок был в безопасности и находился со своей подругой.

Пока мать не разговаривала со своей дочерью, она сообщила, что уже в пути домой и проведет с ней профилактическую беседу.

«Искали всю ночь»: в Новосибирской области пропала подросток после ссоры с мамой
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#Эмилия Губарева#Дети#Пропал#Поиск#Подростки#Общество#Новосибирская область#Искитимский район
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