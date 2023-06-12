Нашли в 30-км от дома: в Новосибирской области завершены поиски пропавшей девочки

Posted Сегодня, 09:00
Published Сегодня, 09:00
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Updated Сегодня, 09:02
В Новосибирской области в селе Улыбино мать сутки искала свою 15-летнюю дочь, которая ушла из дома после ссоры. Родительница хотела заявить о пропаже в полицию, а также разместила информацию о девушке в СМИ и соцсетях.
Но дочь нашлась сама — спустя день в небольшом поселке Лебедевка в 30 км от дома. Кроме того, ребенок был в безопасности и находился со своей подругой.
Пока мать не разговаривала со своей дочерью, она сообщила, что уже в пути домой и проведет с ней профилактическую беседу.