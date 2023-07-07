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Пенсионер без глаза и с тростью пропал под Новосибирском — волонтеры вышли на поиски

7 июля 2023, 13:18
Фото: "ЛизаАлерт"

В Новосибирской области пропал 65-летний мужчина без глаза

Новосибирцы вышли на поиски 65-летнего Александра Панова из села Новокремлевское, пропавшего утром 7 июля. Мужчина нуждается в помощи врачей.

Волонтеры отряда «ЛизаАлерт» объявили срочный сбор на поиск пожилого сибиряка. Форма одежды — лес, но искать мужчину будут на территории села. Слухи о том, что он мог заблудиться в лесу, добровольцы опровергают.

«Александр ушел из дома утром и не вернулся. Родные сообщили, что он нуждается в медицинской помощи. Ранее пропадал. Сейчас идет активный поиск и обзвон медучреждений», — рассказала руководитель пресс-службы «ЛизаАлерт» в Новосибирской области.

По приметам, у пропавшего пенсионера нет правого глаза, на щеке шрам, без усов, ходит с тростью. Его рост — 160 см, волосы седые.

Предположительно одет в жилетку, кофту, кепку, штаны и ботинки — все черного цвета.

#Алина Шефер#Поиск#Лиза Алерт#Пропал#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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