Пенсионер без глаза и с тростью пропал под Новосибирском — волонтеры вышли на поиски

Posted Сегодня, 13:18
Published Сегодня, 13:18
Modified Сегодня, 13:20
Updated Сегодня, 13:20
Волонтеры отряда «ЛизаАлерт» объявили срочный сбор на поиск пожилого сибиряка. Форма одежды — лес, но искать мужчину будут на территории села. Слухи о том, что он мог заблудиться в лесу, добровольцы опровергают.
«Александр ушел из дома утром и не вернулся. Родные сообщили, что он нуждается в медицинской помощи. Ранее пропадал. Сейчас идет активный поиск и обзвон медучреждений», — рассказала руководитель пресс-службы «ЛизаАлерт» в Новосибирской области.
По приметам, у пропавшего пенсионера нет правого глаза, на щеке шрам, без усов, ходит с тростью. Его рост — 160 см, волосы седые.
Предположительно одет в жилетку, кофту, кепку, штаны и ботинки — все черного цвета.