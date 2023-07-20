С начала года в Новосибирской области от родителей сбежали 240 детей

На начало недели в статусе самовольно ушедших находятся одиннадцать детей. Поскольку несовершеннолетние покинули родительский дом, то есть очень высокая вероятность — 99,9% -, что через несколько дней их найдут в целости и сохранности. Каждый факт пропажи фиксируется сотрудниками надзорного ведомства и проверяется в индивидуальном порядке.