С начала года в Новосибирской области от родителей сбежали 240 детей

Posted Сегодня, 09:08
Published Сегодня, 09:08
Modified Сегодня, 09:09
Updated Сегодня, 09:09
«Почти все несовершеннолетние найдены», — рассказала «КП-Новосибирск» начальник отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних прокуратуры Новосибирской области Елена Ульянова.
На начало недели в статусе самовольно ушедших находятся одиннадцать детей. Поскольку несовершеннолетние покинули родительский дом, то есть очень высокая вероятность — 99,9% -, что через несколько дней их найдут в целости и сохранности. Каждый факт пропажи фиксируется сотрудниками надзорного ведомства и проверяется в индивидуальном порядке.
Кроме того, Елена Ульянова посоветовала родителям незамедлительно обращаться в полицию в случае пропажи ребенка.
«Каждая минута может стать роковой. К счастью, это редкость, но такие факты бывают», — подчеркнула прокурорский работник.