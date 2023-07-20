atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:08

Published Сегодня, 09:08

Modified Сегодня, 09:09

Updated Сегодня, 09:09

Изображение материала

С начала года в Новосибирской области от родителей сбежали 240 детей

20 июля 2023, 09:08
Фото: 1MI
О пропаже ребенка стоит сообщать незамедлительно

В Новосибирской области с начала года от родителей сбежали 240 детей

В Новосибирской области с начала года самовольно покинули дом больше 200 детей. По каждому факту проводится проверка.
«Почти все несовершеннолетние найдены», — рассказала «КП-Новосибирск» начальник отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних прокуратуры Новосибирской области Елена Ульянова.
На пляже в Новосибирске пятилетняя девочка гуляла без взрослых
Узнать подробнее

На начало недели в статусе самовольно ушедших находятся одиннадцать детей. Поскольку несовершеннолетние покинули родительский дом, то есть очень высокая вероятность — 99,9% -, что через несколько дней их найдут в целости и сохранности. Каждый факт пропажи фиксируется сотрудниками надзорного ведомства и проверяется в индивидуальном порядке.

Кроме того, Елена Ульянова посоветовала родителям незамедлительно обращаться в полицию в случае пропажи ребенка.

«Каждая минута может стать роковой. К счастью, это редкость, но такие факты бывают», — подчеркнула прокурорский работник.
16-летний подросток-велосипедист погиб после ДТП с Honda под Новосибирском
Узнать подробнее
Читайте также:
В Новосибирской области с начала года погибло 23 ребенка
#Новосибирск#Происшествия#Александр Ляхов#Дети#Подростки#Пропажа#Прокуратура
Подпишитесь
«Всему отделу погадали и осыпали проклятьями»: в Новосибирске задержали 115 цыган
Сегодня, 06:27
Мировая премьера «Барби»: стало известно, покажут ли фильм в кинотеатрах Новосибирска
Сегодня, 08:27
ТОП-10 школ по числу 100-балльников по ЕГЭ в Новосибирске
Сегодня, 01:25
Новосибирец в домашних условиях чипировал себе мозг дрелью ради ярких снов
Сегодня, 09:02
Дожди и холода: шокирующий прогноз погоды на август 2023 в Новосибирске
Сегодня, 04:55
Экс-глава «Вектора» Максютов оспорил увольнение в суде Новосибирска
Сегодня, 02:06