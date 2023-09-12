В Новосибирске четвертые сутки ищут 15-летнего подростка

Posted Сегодня, 11:31
Published Сегодня, 11:31
Modified Сегодня, 11:35
Updated Сегодня, 11:35
«Подросток пошел гулять, как обычно, но не вернулся домой. Он проживает в Ленинском районе — оттуда начали поиск. Распространяем ориентировку в Сети», — сообщили волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» в регионе.
Пропавшему мальчику 15 лет. Его рост — 153 см, худой, глаза карие, а волосы черные.
На прогулку он вышел в синей куртке с бежевыми вставками, в синих штанах и кроссовках.
Напомним, недавно в Новосибирске нашли спустя четыре дня девушку-подростка, которая также ушла прогуляться и не вернулась домой.