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Подросток пропал в Новосибирске

В Новосибирске четвертые сутки ищут 15-летнего подростка

12 сентября 2023, 11:31
Фото: ЛизаАлерт/1MI
Подросток пропал в Новосибирске
Школьника Дмитрия Козачишина объявили в розыск в Новосибирске. Его местонахождение неизвестно с 8 сентября.
«Подросток пошел гулять, как обычно, но не вернулся домой. Он проживает в Ленинском районе — оттуда начали поиск. Распространяем ориентировку в Сети», — сообщили волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» в регионе.

Пропавшему мальчику 15 лет. Его рост — 153 см, худой, глаза карие, а волосы черные.

На прогулку он вышел в синей куртке с бежевыми вставками, в синих штанах и кроссовках.

Напомним, недавно в Новосибирске нашли спустя четыре дня девушку-подростка, которая также ушла прогуляться и не вернулась домой.


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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер#Дети#Пропал#Лиза Алерт
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