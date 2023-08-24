В Новосибирске без вести пропали два мальчика-друга 7 и 9 лет

Posted Сегодня, 19:25
Published Сегодня, 19:25
Modified Сегодня, 19:27
Updated Сегодня, 19:27
«Ушли на прогулку и пропали 7-летний Женя Васильев и 9-летний Марк Мечковский. Они проживают в Кировском районе, но могут находиться сейчас в любом другом», — рассказали волонтеры.
По приметам оба мальчика нормального телосложения со светло-русыми волосами. У Евгения глаза голубые, а у Марка серые.
Младший может быть одет в синюю футболку с зелеными рукавами, черно-красные трико, черные кроссовки. Старший — в серо-черную футболку с зелеными буквами и темные кроссовки.
Отряд «ЛизаАлерт» готовится объявить срочный сбор на поиски детей.