atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 19:25

Published Сегодня, 19:25

Modified Сегодня, 19:27

Updated Сегодня, 19:27

В Новосибирске без вести пропали два мальчика-друга 7 и 9 лет

В Новосибирске без вести пропали два мальчика-друга 7 и 9 лет

24 августа 2023, 19:25
Фото: ЛизаАлерт/ВК
Новосибирцы вышли на поиски двух пропавших 24 августа мальчиков в Кировском районе. Ориентировку на детей рассылает отряд «ЛизаАлерт».
«Ушли на прогулку и пропали 7-летний Женя Васильев и 9-летний Марк Мечковский. Они проживают в Кировском районе, но могут находиться сейчас в любом другом», — рассказали волонтеры.

По приметам оба мальчика нормального телосложения со светло-русыми волосами. У Евгения глаза голубые, а у Марка серые.

Младший может быть одет в синюю футболку с зелеными рукавами, черно-красные трико, черные кроссовки. Старший — в серо-черную футболку с зелеными буквами и темные кроссовки.

Отряд «ЛизаАлерт» готовится объявить срочный сбор на поиски детей.

#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер#Дети#Пропал#Лиза Алерт
Подпишитесь
Погиб Евгений Пригожин: почему разбился самолет создателя ЧВК «Вагнер» — что известно
Сегодня, 05:59
«Деревья погибнут»: жителей Академгородка возмутила реконструкция Морского проспекта
Сегодня, 04:16
Пять новосибирских школ попали в топ федерального рейтинга RAEX перед 1 сентября 2023
Вчера, 12:00
В Новосибирске последние артисты старого состава покинули «Первый театр»
Сегодня, 01:45
Комбат «Веги» Панферов рассказал, чем занимается пропавший генерал Суровикин
Сегодня, 01:29
В Новосибирске снесут 9 400 гаражей у ТРЦ «Аура» — самый масштабный снос в России
Сегодня, 06:22