15-летнюю Алену искали четверо суток в Новосибирске — что произошло с девушкой

Posted Сегодня, 02:22
Published Сегодня, 02:22
Modified Сегодня, 02:26
Updated Сегодня, 02:26
Поиски 15-летней девушки продолжались четверо суток. На пятые сутки она вернулась домой самостоятельно, о чем рассказала ее бабушка.
«Ее друзья заметили, что ее разыскивают, и сообщили ей об этом. С ней все в порядке, и я хочу выразить огромную благодарность всем за оказанную помощь», — рассказала бабушка КП-Новосибирск.
СМИ сообщают, что девушка отправилась на свидание к парню. Последний раз до исчезновения ее видели на качелях во дворе собственного дома. Близких особенно встревожило, что Алена не пришла даже на торжественную линейку в школу 1 сентября.