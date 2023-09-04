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Поисковый отряд ЛизаАлерт подключался к розыску девушки

15-летнюю Алену искали четверо суток в Новосибирске — что произошло с девушкой

4 сентября 2023, 02:22
Фото: Страница ЛизаАлерт "ВКонтакте"
Поисковый отряд ЛизаАлерт подключался к розыску девушки

Стало известно, что произошло с пропавшей 15-летней Аленой в Новосибирске

Местонахождение 15-летней Алёны из Ленинского района Новосибирска было неизвестно с 30 августа. 3 сентября поисковый отряд ЛизаАлерт сообщил в соцсетях, что девушка жива и найдена.

Поиски 15-летней девушки продолжались четверо суток. На пятые сутки она вернулась домой самостоятельно, о чем рассказала ее бабушка.

«Ее друзья заметили, что ее разыскивают, и сообщили ей об этом. С ней все в порядке, и я хочу выразить огромную благодарность всем за оказанную помощь», — рассказала бабушка КП-Новосибирск.

СМИ сообщают, что девушка отправилась на свидание к парню. Последний раз до исчезновения ее видели на качелях во дворе собственного дома. Близких особенно встревожило, что Алена не пришла даже на торжественную линейку в школу 1 сентября.

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#Происшествия#Дмитрий Тростников#Новосибирск#Дети#Розыск#Лиза Алерт#Девушка
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