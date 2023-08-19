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Ровно год в Новосибирске ищут мальчика с отцом

Темная история: в Новосибирске год ищут мужчину с 5-летним сыном — как они пропали

19 августа 2023, 08:49
Фото: ЛизаАлерт/ВК
Ровно год в Новосибирске ищут мальчика с отцом

В Новосибирске ровно год ищут мужчину с 5-летним сыном

Уже ровно год в Новосибирской области ищут бесследно пропавших 34-летнего Леонида Морозова и его 5-летнего сына Артёма из Железногорска. Они исчезли в 2020 году, но искать их начали намного позже. Как это произошло, вспоминаем с Atas.info.

Как пропал Леонид Морозов с 5-летним сыном — где идут поиски:

Отца с сыном ищут во всех регионах страны, включая Новосибирскую область. Они пропали летом 2020 года, как говорила экс-супруга Леонида, на отдыхе на Байкале.

При этом есть другая версия — якобы мужчина и мальчик вышли вместе из дома в Железногорске и не вернулись. Мама ребенка заявила о пропаже только спустя 2 года.

По последним данным летом 2022 года Леонида и Артема якобы видели в Новосибирской области. Но эту информацию не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть. В любом случае местных волонтеров к поискам подключили.

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» решил напомнить россиянам о пропаже мужчины и мальчика. По приметам рост Леонида 170-175 см., он худой, карие глаза и русые волосы. Как сейчас выглядит ребенок сложно предположить.

Кто еще из детей числится без вести пропавшими:

Фото: ЛизаАлерт

В Новосибирской области по-прежнему в розыске Костя Кривошеев, который пропал в 2013 году, а также Самойлов Салим — исчез в 2015-м.

Оба мальчика потерялись в лесу. Их искали с помощью дронов, с вертолетов — но это не помогло.

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#Алина Шефер#Новосибирск#Новосибирская область#Общество#Дети#Пропал#Лиза Алерт
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