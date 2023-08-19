Темная история: в Новосибирске год ищут мужчину с 5-летним сыном — как они пропали

В Новосибирске ровно год ищут мужчину с 5-летним сыном

Уже ровно год в Новосибирской области ищут бесследно пропавших 34-летнего Леонида Морозова и его 5-летнего сына Артёма из Железногорска. Они исчезли в 2020 году, но искать их начали намного позже. Как это произошло, вспоминаем с Atas.info.