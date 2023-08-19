Темная история: в Новосибирске год ищут мужчину с 5-летним сыном — как они пропали

Posted Сегодня, 08:49
Published Сегодня, 08:49
Modified Сегодня, 08:51
Updated Сегодня, 08:51
Отца с сыном ищут во всех регионах страны, включая Новосибирскую область. Они пропали летом 2020 года, как говорила экс-супруга Леонида, на отдыхе на Байкале.
При этом есть другая версия — якобы мужчина и мальчик вышли вместе из дома в Железногорске и не вернулись. Мама ребенка заявила о пропаже только спустя 2 года.
По последним данным летом 2022 года Леонида и Артема якобы видели в Новосибирской области. Но эту информацию не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть. В любом случае местных волонтеров к поискам подключили.
Поисковый отряд «ЛизаАлерт» решил напомнить россиянам о пропаже мужчины и мальчика. По приметам рост Леонида 170-175 см., он худой, карие глаза и русые волосы. Как сейчас выглядит ребенок сложно предположить.
В Новосибирской области по-прежнему в розыске Костя Кривошеев, который пропал в 2013 году, а также Самойлов Салим — исчез в 2015-м.
Оба мальчика потерялись в лесу. Их искали с помощью дронов, с вертолетов — но это не помогло.