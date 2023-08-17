atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:07

Published Сегодня, 10:07

Modified Сегодня, 10:09

Updated Сегодня, 10:09

Под Новосибирском пропала 74-летняя пенсионерка в халате с цветочками

Под Новосибирском пропала 74-летняя пенсионерка в халате с цветочками

17 августа 2023, 10:07
Фото: ЛизаАлерт/1MI
В Сокуре Новосибирской области ищут 74-летнюю Людмилу Андрейченко. Родственники не могут найти ее с сегодняшнего утра.
«Женщина вышла из дома утром 17 августа и бесследно исчезла. Могла заблудиться в силу проблем со здоровьем. Нуждается в медицинской помощи», — рассказали волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт».

Сейчас добровольцы обходят поселок в поисках Людмилы, распространяют ориентировки. Со слов родных, бабушка была одета в халат с рисунком в цветок и черные шлепки.

Приметы: рост 165 см, худая, волосы темно-русые с сединой, карие глаза.

#Пропал#Лиза Алерт#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер
Подпишитесь
Футбольному судье FIFA спасли жизнь на борту самолета Москва — Новосибирск
Сегодня, 01:52
«Дура или тварь»: блогер Goblin оскорбил мать мобилизованного из Новосибирска
Сегодня, 09:18
В Новосибирске чаще всего подделывают купюры 5000 рублей
Сегодня, 06:59
Труп «безумной» хозяйки нашли под Новосибирском — она содержала концлагерь животных
Сегодня, 04:39
Прокуроры приехали на «Кольцо ада» на пл. Труда — пробки достали всех новосибирцев
Сегодня, 07:30
Нехватка учителей в школах Новосибирска. Почему многие уходят в репетиторство
Сегодня, 02:20