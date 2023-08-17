Под Новосибирском пропала 74-летняя пенсионерка в халате с цветочками

Posted Сегодня, 10:07
Published Сегодня, 10:07
Modified Сегодня, 10:09
Updated Сегодня, 10:09
«Женщина вышла из дома утром 17 августа и бесследно исчезла. Могла заблудиться в силу проблем со здоровьем. Нуждается в медицинской помощи», — рассказали волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт».
Сейчас добровольцы обходят поселок в поисках Людмилы, распространяют ориентировки. Со слов родных, бабушка была одета в халат с рисунком в цветок и черные шлепки.
Приметы: рост 165 см, худая, волосы темно-русые с сединой, карие глаза.