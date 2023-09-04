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В Новосибирске сутки ищут 17-летнюю девушку с тоннелями в ушах

В Новосибирске сутки ищут 17-летнюю девушку с тоннелями в ушах

4 сентября 2023, 13:12
Фото: ЛизаАлерт/ВК
Волонтеры начали поиски 17-летней Екатерины Хапакныш. О девушке родные не слышали ничего уже более суток.
«3 сентября она ушла из дома в Кировском районе и не вернулась. Ни с кем из родных, как пояснили, не ругалась. Ранее не пропадала. Сейчас распространяем ориентировку на подростка», — рассказали волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт».

Екатерина ростом 175 см, с русыми волосами и серыми глазами. Может носить очки, есть тоннели в ушах.

Была одета в серо-зеленую футболку, серую толстовку, черные джинсы. С собой взяла рюкзак.

Напомним, ранее в Новосибирске четыре дня искали 15-летнюю девушку.

В Новосибирске 4 дня ищут пропавшую 15-летнюю девушку
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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер#Дети#Лиза Алерт#Пропала
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