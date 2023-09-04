В Новосибирске сутки ищут 17-летнюю девушку с тоннелями в ушах

Волонтеры начали поиски 17-летней Екатерины Хапакныш. О девушке родные не слышали ничего уже более суток.

«3 сентября она ушла из дома в Кировском районе и не вернулась. Ни с кем из родных, как пояснили, не ругалась. Ранее не пропадала. Сейчас распространяем ориентировку на подростка», — рассказали волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт». Екатерина ростом 175 см, с русыми волосами и серыми глазами. Может носить очки, есть тоннели в ушах. Была одета в серо-зеленую футболку, серую толстовку, черные джинсы. С собой взяла рюкзак. Напомним, ранее в Новосибирске четыре дня искали 15-летнюю девушку. В Новосибирске 4 дня ищут пропавшую 15-летнюю девушку Узнать подробнее