В Новосибирске 4 дня ищут пропавшую 15-летнюю девушку

Posted Сегодня, 05:46
Published Сегодня, 05:46
Modified Сегодня, 05:48
Updated Сегодня, 05:48
Поисковый отряд «ЛизаАлерт» объявил о розыске 15-летней Алены Дмитриевой. Последний раз ее видели в Ленинском районе Новосибирска 30 августа.
Телефон горячей линии отряда «ЛизаАлерт» 8 800 700-54-52, туда можно сообщить любую информацию о пропавшей.
Ранее мы рассказывали о поисках 54-летней жительницы села Тальменка Искитимского района Новосибирской области Елены Залядновой. Последний раз ее видели за рулем собственного автомобиля «Тойота» красного цвета так же 30 августа.