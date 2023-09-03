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Часто подростки уходят из дома после конфликта с родителями

В Новосибирске 4 дня ищут пропавшую 15-летнюю девушку

3 сентября 2023, 05:46
Фото: 1MI
Часто подростки уходят из дома после конфликта с родителями
Предположительно, подросток пропал в Левобережье областного центра

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» объявил о розыске 15-летней Алены Дмитриевой. Последний раз ее видели в Ленинском районе Новосибирска 30 августа.

Телефон горячей линии отряда «ЛизаАлерт» 8 800 700-54-52, туда можно сообщить любую информацию о пропавшей.

Ранее мы рассказывали о поисках 54-летней жительницы села Тальменка Искитимского района Новосибирской области Елены Залядновой. Последний раз ее видели за рулем собственного автомобиля «Тойота» красного цвета так же 30 августа.

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#Общество#Новосибирск#Дети#Поиск#Лиза Алерт
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