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Published Сегодня, 03:32

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Updated Сегодня, 03:35

В последний раз пропавшую видели 30 сентября

В Новосибирской области пропала женщина на красной «Тойоте»

3 сентября 2023, 03:32
Фото: 1MI
В последний раз пропавшую видели 30 сентября
Волонтеры отряда «ЛизаАлерт» ведут поиски исчезнувшей женщины в Искитимском районе

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» объявил о розыске 54-летней жительницы села Тальменка Искитимского района Новосибирской области Елены Залядновой. Последний раз ее видели за рулем собственного автомобиля «Тойота» красного цвета 30 августа.

Исчезнувшая женщина плотного телосложения, ее рост 175 сантиметров, волосы свето-русые с темным мелированием.

Телефон горячей линии отряда «ЛизаАлерт» 8 800 700-54-52, туда можно сообщить любую информацию о пропавшей.

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#Общество#Происшествия#Новосибирская область#Поиск#Лиза Алерт
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