В Новосибирской области пропала женщина на красной «Тойоте»

Posted Сегодня, 03:32
Published Сегодня, 03:32
Modified Сегодня, 03:35
Updated Сегодня, 03:35
Поисковый отряд «ЛизаАлерт» объявил о розыске 54-летней жительницы села Тальменка Искитимского района Новосибирской области Елены Залядновой. Последний раз ее видели за рулем собственного автомобиля «Тойота» красного цвета 30 августа.
Исчезнувшая женщина плотного телосложения, ее рост 175 сантиметров, волосы свето-русые с темным мелированием.
Телефон горячей линии отряда «ЛизаАлерт» 8 800 700-54-52, туда можно сообщить любую информацию о пропавшей.