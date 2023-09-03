В Новосибирской области пропала женщина на красной «Тойоте»

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» объявил о розыске 54-летней жительницы села Тальменка Искитимского района Новосибирской области Елены Залядновой. Последний раз ее видели за рулем собственного автомобиля «Тойота» красного цвета 30 августа.