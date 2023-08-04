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85-летний дедушка бесследно исчез на вишневом «Москвиче» в Новосибирской области

4 августа 2023, 09:34
Фото: ЛизаАлерт Новосибирск

В Новосибирской области пропал 85-летний мужчина на вишневом «Москвиче»

В Новосибирской области в пятницу, 4 августа пропал 85-летний пенсионер из Тогучинского района.

По информации поискового отряда «ЛизаАлерт», пропал Габбазов Мухамед Кайдусович. Ему 85 лет, он из села Березиково Тогучинского района Новосибирской области.

4 августа 2023 года пожилой мужчина уехал на автомобиле «Москвич» вишневого цвета и не вернулся.

Приметы пропавшего: рост 167 см, нормальное телосложение, седые волосы, карие глаза. Был одет: светло-бежевую рубашку, черное трико, коричневые сандалии.

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#Новосибирская область#Общество#Пропал#Поиск#Эмилия Губарева
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