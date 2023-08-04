85-летний дедушка бесследно исчез на вишневом «Москвиче» в Новосибирской области

Posted Сегодня, 09:34
Published Сегодня, 09:34
Modified Сегодня, 09:36
Updated Сегодня, 09:36
По информации поискового отряда «ЛизаАлерт», пропал Габбазов Мухамед Кайдусович. Ему 85 лет, он из села Березиково Тогучинского района Новосибирской области.
4 августа 2023 года пожилой мужчина уехал на автомобиле «Москвич» вишневого цвета и не вернулся.
Приметы пропавшего: рост 167 см, нормальное телосложение, седые волосы, карие глаза. Был одет: светло-бежевую рубашку, черное трико, коричневые сандалии.