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Пропавшего 18-летнего абитуриента из Тувы нашли под окнами дома в Новосибирске

2 августа 2023, 09:08
Фото: 1MI
Парня нашли мертвым под окнами дома
Абитуриент из Тувы, которого искали 11 дней в Новосибирске, был найден мертвым под окнами дома: он разговаривал с кем-то перед смертью.

В Новосибирске был найден мертвым 18-летний студент из Тувы. Его нашли под окнами дома, а незадолго до трагедии, он снял квартиру посуточно. Парня искали длительное время, так как он не выходил на связь.

Фото: Представлено родителями / КП-Новосибирск

Семья искала его в течение 11 дней после того, как их сын отправился в Новосибирск, чтобы подать документы в институт. Родственникам сообщили по телефону, что парень погиб.

Как удалось узнать «КП-Новосибирск», съемная квартира была закрыта изнутри. Перед смертью парень говорил по телефону по видеозвонку. Дверь вскрыли вместе с правоохранителями.

Официально в СК по НСО подтвердили факт гибели абитуриента. Проводится проверка для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

В Новосибирске нашли мертвым пропавшего 11 дней назад 18-летнего абитуриента из Тувы
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