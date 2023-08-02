Posted Сегодня, 09:08
Published Сегодня, 09:08
Modified Сегодня, 09:12
Updated Сегодня, 09:12
В Новосибирске был найден мертвым 18-летний студент из Тувы. Его нашли под окнами дома, а незадолго до трагедии, он снял квартиру посуточно. Парня искали длительное время, так как он не выходил на связь.
Семья искала его в течение 11 дней после того, как их сын отправился в Новосибирск, чтобы подать документы в институт. Родственникам сообщили по телефону, что парень погиб.
Как удалось узнать «КП-Новосибирск», съемная квартира была закрыта изнутри. Перед смертью парень говорил по телефону по видеозвонку. Дверь вскрыли вместе с правоохранителями.
Официально в СК по НСО подтвердили факт гибели абитуриента. Проводится проверка для выяснения всех обстоятельств произошедшего.