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В Новосибирске нашли мертвым пропавшего 11 дней назад 18-летнего студента из Тувы

1 августа 2023, 04:15
Фото: 1MI
Парень умер при загадочных обстоятельствах
18-летнего студента из Тувы, который приехал в Новосибирск поступать на физфак в местный университет, нашли мертвым после 11 дней поисков.

В Новосибирске обнаружили тело пропавшего 18-летнего парня из Тувы. Он приехал сюда, чтобы поступить на физический факультет местного университета.

Поиски юноши продолжались 11 дней после его исчезновения. Его родственники забили тревогу. Их попросили приехать для идентификации. Об этом сообщает издание «КП Новосибирск».

Юноша отправился в Новосибирск на попутках. У него были при себе документы и 20 тысяч рублей. 20 июля он сел на автобус в Кызыле. После этого он не выходил связь.

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