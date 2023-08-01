Posted Сегодня, 04:15
Published Сегодня, 04:15
Modified Сегодня, 04:17
Updated Сегодня, 04:17
В Новосибирске обнаружили тело пропавшего 18-летнего парня из Тувы. Он приехал сюда, чтобы поступить на физический факультет местного университета.
Поиски юноши продолжались 11 дней после его исчезновения. Его родственники забили тревогу. Их попросили приехать для идентификации. Об этом сообщает издание «КП Новосибирск».
Юноша отправился в Новосибирск на попутках. У него были при себе документы и 20 тысяч рублей. 20 июля он сел на автобус в Кызыле. После этого он не выходил связь.