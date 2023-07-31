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На попутках: родные ищут тувинского студента, уехавшего в Новосибирск учиться

31 июля 2023, 11:03
Фото: pxhere.com
Пропавший студент хорошо учился

Тувинский студент уехал в Новосибирск на попутках и пропал

В Туве ищут восемнадцатилетнего Буяна Очура. Молодой человек уехал в Новосибирск, чтобы учиться на физфаке, но так и не вышел на связь.

Как рассказали «КП-Новосибирск» родные юноши, Буян Очур всегда хорошо учился и был неконфликтным. В свободное время он всегда решал задачи по физике, химии и математике, а из дома практически не выходил. Благодаря своим способностям школьник неоднократно с успехом участвовал в олимпиадах.

Сдав ЕГЭ по физике на 89 баллов, Буян Очур успешно прошел конкурс на физический факультет в Новосибирске и отправился туда сдавать документы. В дорогу родители дали сыну 20 тысяч рублей, юноша собирался отправиться туда на попутках. Однако с 20 июля с ним пропала какая-либо связь.

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Связаться с Буяном попыталась как старшая сестра, у которой тот жил перед поездкой, так и отец с матерью. Однако результата это не дало, поскольку телефон юноши заблокирован, а в социальных сетях тот не появлялся. 28 июля отец Буяна написал заявление в полицию.

Пропавший студент был одет в красную футболку поло, синие джинсы, бейсболку цвета хаки и черные кроссовки с белыми полосками. При себе Буян имел черный рюкзак с зеленой надписью «Off White». Сам юноша довольно высок (190 см), нормального телосложения, кареглаз, волосы темно-каштановые. Из особых примет: очки, горбинка на носу и следы акне (прыщей) на носу.

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#Новосибирск#Происшествия#Александр Ляхов#Розыск#Пропал#Студент
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