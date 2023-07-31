На попутках: родные ищут тувинского студента, уехавшего в Новосибирск учиться

Связаться с Буяном попыталась как старшая сестра, у которой тот жил перед поездкой, так и отец с матерью. Однако результата это не дало, поскольку телефон юноши заблокирован, а в социальных сетях тот не появлялся. 28 июля отец Буяна написал заявление в полицию.