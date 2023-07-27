В Новосибирске нашли тело пропавшего после поездки на гидроцикле 39-летнего мужчины

Для выполнения задачи спасатели и водолазы МЧС России, не зная точного места происшествия, провели разведку по более чем 46 квадратным километрам акватории и побережной зоне на катере. Также они осмотрели 68 900 квадратных метров дна водохранилища на глубине до 6 метров, совершив 13 погружений.