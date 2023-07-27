В Новосибирске нашли тело пропавшего после поездки на гидроцикле 39-летнего мужчины

Posted Сегодня, 09:05
Published Сегодня, 09:05
Modified Сегодня, 09:09
Updated Сегодня, 09:09
Поисковые операции, проведенные на Новосибирском водохранилище, завершены. В течение четырех дней спасатели из Бердского поисково-спасательного отряда МЧС России помогали полиции и родственникам в поисках мужчины, который, судя по предварительным данным, выпал из гидроцикла 23 июля.
К сожалению, новосибирец был найден без признаков жизни на поверхности водоема и передан правоохранительным органам. Спасательный жилет на нем не обнаружен.
Для выполнения задачи спасатели и водолазы МЧС России, не зная точного места происшествия, провели разведку по более чем 46 квадратным километрам акватории и побережной зоне на катере. Также они осмотрели 68 900 квадратных метров дна водохранилища на глубине до 6 метров, совершив 13 погружений.