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В Новосибирске нашли тело пропавшего после поездки на гидроцикле 39-летнего мужчины

27 июля 2023, 09:05
Фото: ГУ МЧС по НСО
Мужчину нашли погибшим
Пропавший мужчина после поездки на гидроцикле из Новосибирска обнаружен без признаков жизни на поверхности воды, подробности сообщают в МЧС региона.

Поисковые операции, проведенные на Новосибирском водохранилище, завершены. В течение четырех дней спасатели из Бердского поисково-спасательного отряда МЧС России помогали полиции и родственникам в поисках мужчины, который, судя по предварительным данным, выпал из гидроцикла 23 июля.

К сожалению, новосибирец был найден без признаков жизни на поверхности водоема и передан правоохранительным органам. Спасательный жилет на нем не обнаружен.

Для выполнения задачи спасатели и водолазы МЧС России, не зная точного места происшествия, провели разведку по более чем 46 квадратным километрам акватории и побережной зоне на катере. Также они осмотрели 68 900 квадратных метров дна водохранилища на глубине до 6 метров, совершив 13 погружений.

В Новосибирске 39-летний мужчина исчез во время поездки на гироскутере
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