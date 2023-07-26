В Новосибирске 39-летний мужчина исчез во время поездки на гироскутере

Posted Сегодня, 03:06
Published Сегодня, 03:06
Modified Сегодня, 03:08
Updated Сегодня, 03:08
В Новосибирске ищут мужчину, который исчез во время поездки на гироскутере.
По данным из объявления в группе «Парк У Моря (РК Бумеранг) в Новосибирске» в соцсети «ВКонтакте», 39-летний Александр Илюхин последний раз был замечен на пляже «Бумеранг» 23 июля.
Семья пропавшего полагает, что возможно кто-то помог ему и отвез в больницу. Если у вас есть достоверная информация о местонахождении мужчины, вы можете рассчитывать на вознаграждение.