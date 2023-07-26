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В Новосибирске 39-летний мужчина исчез во время поездки на гироскутере

26 июля 2023, 03:06
Фото: 1MI
Мужчину не могут найти несколько дней
В Новосибирске ищут мужчину, который пропал во время катания на гироскутере на пляже «Бумеранг».

В Новосибирске ищут мужчину, который исчез во время поездки на гироскутере.

По данным из объявления в группе «Парк У Моря (РК Бумеранг) в Новосибирске» в соцсети «ВКонтакте», 39-летний Александр Илюхин последний раз был замечен на пляже «Бумеранг» 23 июля.

Семья пропавшего полагает, что возможно кто-то помог ему и отвез в больницу. Если у вас есть достоверная информация о местонахождении мужчины, вы можете рассчитывать на вознаграждение.

Фото: Парк У Моря (РК Бумеранг) в Новосибирске
В Новосибирске ищут пропавшего 48-летнего мужчину по фамилии Чеснок
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#Эмилия Губарева#Пропажа#Поиск#Гироскутер#Пляж#Новосибирск#Новосибирская область#Общество
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