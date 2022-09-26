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Блогеру из Новосибирска подбросили записки с угрозами – это сделали две школьницы

Сегодня, 01:48
Фото: ВК/Наш дом Слобода

Школьницы из Новосибирска подбросили к квартире блогера записки с угрозами

В Ленинском районе Новосибирска две девочки-подростка подбросили к дверям квартиры записки с угрозами. Об этом стало известно из группы «Наш дом – Слобода» в соцсети «ВКонтакте».

По словам автора поста, инцидент произошел в доме № 19 по улице Спортивной. Из публикации следует, что две девочки, примерно в возрасте 10 лет, совершили хулиганство. Они подложили под дверь квартиры оскорбительные записки с матами и угрозами смерти.

Через какое-то время подростки кинули в дверь металлическую проволоку, которая поцарапала чужое имущество. Также новосибирец рассказал, что является известным блогером в городе и вероятно, это хулиганство было целенаправленным.

В итоге владелец квартиры попросил родителей девочки позвонить ему и решить вопрос мирным путем. Так и произошло. Мать одной школьницы связалась с сибиряком и попросила прощения, заявив, что не может повлиять на своего ребенка.

#Эмилия Каплунская#Общество#Город#Новосибирск#2022
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