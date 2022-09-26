По словам автора поста, инцидент произошел в доме № 19 по улице Спортивной. Из публикации следует, что две девочки, примерно в возрасте 10 лет, совершили хулиганство. Они подложили под дверь квартиры оскорбительные записки с матами и угрозами смерти.
Через какое-то время подростки кинули в дверь металлическую проволоку, которая поцарапала чужое имущество. Также новосибирец рассказал, что является известным блогером в городе и вероятно, это хулиганство было целенаправленным.
В итоге владелец квартиры попросил родителей девочки позвонить ему и решить вопрос мирным путем. Так и произошло. Мать одной школьницы связалась с сибиряком и попросила прощения, заявив, что не может повлиять на своего ребенка.