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В Новосибирске мужчина пропал на карьере «Озеро грез»

3 августа 2023, 06:48
Фото: соцсети
Мужчину ищут водолазы в котловане
Мужчина бесследно исчез во время заплывов в «Озеро грез» 2 августа в Новосибирске. Очевидцы вызвали спасателей.

Люди, знакомые с ситуацией, рассказали Atas.info, что мужчина отдыхал возле котлована вчера вечером, вероятно, выпивал. Потом нырнул в воду и исчез.

«Приехали следователи и всех опрашивают. Еще здесь спасатели, водолазы осматривают дно, ищут мужчину», — сообщили очевидцы.

В СУ СКР Новосибирской области эту ситуацию не комментируют. Говорят, что ведут поисковые мероприятия.

Напомним, в поселке Кудряшовский Новосибирской области погиб ребенок — он провалился в коллектор и утонул. Следователи проверяют подрядчика стройки.

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#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Утонул
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