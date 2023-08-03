В Новосибирске мужчина пропал на карьере «Озеро грез»

Posted Сегодня, 06:48
Published Сегодня, 06:48
Modified Сегодня, 06:51
Updated Сегодня, 06:51
Люди, знакомые с ситуацией, рассказали Atas.info, что мужчина отдыхал возле котлована вчера вечером, вероятно, выпивал. Потом нырнул в воду и исчез.
«Приехали следователи и всех опрашивают. Еще здесь спасатели, водолазы осматривают дно, ищут мужчину», — сообщили очевидцы.
В СУ СКР Новосибирской области эту ситуацию не комментируют. Говорят, что ведут поисковые мероприятия.
Напомним, в поселке Кудряшовский Новосибирской области погиб ребенок — он провалился в коллектор и утонул. Следователи проверяют подрядчика стройки.