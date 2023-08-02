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Пятилетняя девочка из Новосибирска утонула во время отдыха на Алтае

2 августа 2023, 10:15
Фото: 1MI
Малышка в возрасте 5 лет из Новосибирска утонула в реке Катунь на Алтае во время отдыха с семьей. Гибель девочки расследуют следователи.

Трагедия случилась в ночь на 2 августа на турбазе «Виктория». Родители уложили ребенка спать и легли сами, спустя несколько минут мама проснулась и не нашла дочь. Девочку стали оперативно искать, на место даже вызвали спасателей.

Поиски завершили через несколько часов. Тело 5-летней малышки нашли в 200 метрах от домика ниже по течению реки.

На месте работали полицейские и следователи. Расследование инцидента продолжается.

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