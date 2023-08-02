Пятилетняя девочка из Новосибирска утонула во время отдыха на Алтае

Posted Сегодня, 10:15
Published Сегодня, 10:15
Modified Сегодня, 10:17
Updated Сегодня, 10:17
Трагедия случилась в ночь на 2 августа на турбазе «Виктория». Родители уложили ребенка спать и легли сами, спустя несколько минут мама проснулась и не нашла дочь. Девочку стали оперативно искать, на место даже вызвали спасателей.
Поиски завершили через несколько часов. Тело 5-летней малышки нашли в 200 метрах от домика ниже по течению реки.
На месте работали полицейские и следователи. Расследование инцидента продолжается.