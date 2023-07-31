«Головой меряют дно»: губернатор возмутился гибелью 53 новосибирцев на воде

Глава региона поинтересовался, сколько человек всего утонула на водных объектах, на что генерал уточнил: «по оперативным сведениям на сегодня число составляет 53, что практически в два раза большем, чем в прошлом году». При этом точные данные в ведомство поступят немного позже, после проведения экспертиз. Так, в прошлом году причины гибели 4-х человек признали не утопление.