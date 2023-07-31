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«Головой меряют дно»: губернатор возмутился гибелью 53 новосибирцев на воде

31 июля 2023, 03:44
Фото: Midjourney
Горожане тонут по разным причинам

Губернатор Травников резко высказался о ныряющих новосибирцах

53 человека утонули в Новосибирской области в 2023 году, о чем сообщил начальник ГУ МЧС России по региону Виктор Орлов во время оперативного совещания в правительстве НСО 31 июля.

За неделю на территории Новосибирска и Новосибирском районе на водных объектах утонули 2 человека, в том числе ребенок. Причины гибели ребенка в области послужило оставление его без присмотра взрослых в процессе купания. Кроме того, риск возникновения происшествий на водных объектах остается чрезвычайно высоким. Виктор Орлов обратился к губернатору Андрею Травникову с просьбой увеличить количество патрульных групп, чтобы контролировать места, запрещенные для купания, также усилить информирование населения об опасности на воде.

Глава региона поинтересовался, сколько человек всего утонула на водных объектах, на что генерал уточнил: «по оперативным сведениям на сегодня число составляет 53, что практически в два раза большем, чем в прошлом году». При этом точные данные в ведомство поступят немного позже, после проведения экспертиз. Так, в прошлом году причины гибели 4-х человек признали не утопление.

— Полсотни человек потеряли. На прошлой неделе я был в НИИТО, практически каждую неделю туда попадают по несколько травмированных людей с перспективой инвалидности. На водных объектах — это ныряльщики, которые головой меряют дно. Поэтому задача сохранения наших людей, конечно, актуальна. Просьба муниципалитетам обратить внимание и усилить профилактическую работу, — сказал губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
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