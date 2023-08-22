Под Новосибирском волонтеры нашли пропавших бабушек — что с ними случилось

Posted Сегодня, 13:30
Published Сегодня, 13:30
Modified Сегодня, 13:32
Updated Сегодня, 13:32
«Спасибо всем за готовность выехать на поиск, спасибо всем, кто распространял информацию в сети и делал репосты», — сообщается в паблике «Поисковый отряд ЛизаАлерт Новосибирской области» социальной сети «ВКонтакте».
Пожилые сибирячки Елена Бондаренко и Маргарита Седельникова пропали прошлым вечером в СНТ «Звездочка» Раздольненского сельсовета. Женщины дружили и в момент пропажим находились вместе. О причинах неожиданного ухода из дома не сообщается.
Также сегодня нашли бердчанина Сергея Савинова. Мужчина ушел из пансионата 19 августа и не вернулся обратно. При этом сибиряк передвигается на протезах из-за ампутации нижних конечностей.