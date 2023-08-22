atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:30

Published Сегодня, 13:30

Modified Сегодня, 13:32

Updated Сегодня, 13:32

О причинах пропажи бабушек не сообщается

Под Новосибирском волонтеры нашли пропавших бабушек — что с ними случилось

22 августа 2023, 13:30
Фото: ВК / Поисковый отряд ЛизаАлерт Новосибирской области
О причинах пропажи бабушек не сообщается
Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» нашли двух пропавших под Новосибирском пенсионерок. Женщины найдены живыми.
«Спасибо всем за готовность выехать на поиск, спасибо всем, кто распространял информацию в сети и делал репосты», — сообщается в паблике «Поисковый отряд ЛизаАлерт Новосибирской области» социальной сети «ВКонтакте».
Загадочное исчезновение двух пенсионерок произошло под Новосибирском
Узнать подробнее

Пожилые сибирячки Елена Бондаренко и Маргарита Седельникова пропали прошлым вечером в СНТ «Звездочка» Раздольненского сельсовета. Женщины дружили и в момент пропажим находились вместе. О причинах неожиданного ухода из дома не сообщается.

Также сегодня нашли бердчанина Сергея Савинова. Мужчина ушел из пансионата 19 августа и не вернулся обратно. При этом сибиряк передвигается на протезах из-за ампутации нижних конечностей.

Под Новосибирском без вести пропал безногий мужчина
Узнать подробнее
Читайте также:
В Новосибирске пропал одноногий мужчина в черной ветровке
#Происшествия#Новосибирская область#Волонтеры#Пенсионеры#Александр Ляхов
Подпишитесь
Жара до +27 °С снова придет в Новосибирск — вместе с густыми туманами
Сегодня, 02:59
«Все когда-то уходят»: Ушел в отставку старейший глава района Новосибирской области
Вчера, 08:34
Экстремал Орлов поднял гимнастку Анжелу Кулагину в небо над Новосибирском
Сегодня, 04:29
Магазины «Лента» начали покидать Новосибирск — с чем это связано
Сегодня, 07:13
Уловка маркетологов или схема аферистов? Новосибирцев заманивают на реставрацию ванн
Сегодня, 09:16
Концессия строительства школ в Новосибирске подорожала — опубликованы постановления
Сегодня, 10:33