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Published Сегодня, 09:46

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Под Новосибирском без вести пропал безногий мужчина

Под Новосибирском без вести пропал безногий мужчина

22 августа 2023, 09:46
Фото: ЛизаАлерт/1MI
Волонтеры объявили о пропаже 53-летнего Сергея Савинова из Бердска Новосибирской области. Мужчина нуждается в медицинском уходе, у него нет ног.
«Пропал сибиряк 19 августа в Бердске. Вышел из пансионата и обратно не вернулся. Мужчина передвигается на протезах из-за отсутствия нижних конечностей», — сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Сейчас волонтеры распространяют ориентировку на пропавшего в СМИ и соцсетях. Обзванивают больницы, опрашивают прохожих.

По приметам рост Сергея составляет 170 см., глаза серо-голубые, темно-русые волосы. Вероятно, из дома он ушел в белой или серой футболке, темных брюках, с сумкой через плечо.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер#Пропал#Лизаалерт
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