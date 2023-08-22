Под Новосибирском без вести пропал безногий мужчина

Posted Сегодня, 09:46
Published Сегодня, 09:46
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Updated Сегодня, 10:01
«Пропал сибиряк 19 августа в Бердске. Вышел из пансионата и обратно не вернулся. Мужчина передвигается на протезах из-за отсутствия нижних конечностей», — сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».
Сейчас волонтеры распространяют ориентировку на пропавшего в СМИ и соцсетях. Обзванивают больницы, опрашивают прохожих.
По приметам рост Сергея составляет 170 см., глаза серо-голубые, темно-русые волосы. Вероятно, из дома он ушел в белой или серой футболке, темных брюках, с сумкой через плечо.