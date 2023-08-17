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Updated Сегодня, 12:44

В Новосибирской области прохожие нашли мальчика на дороге

В Новосибирской области прохожие нашли мальчика на дороге

17 августа 2023, 12:42
Фото: 1MI
Прохожие нашли на обочине дороги в Искитиме Новосибирской области маленького мальчика. Его фотографию горожане распространили в чатах, чтобы найти родных.
«Сегодня [17 августа] днем шла на работу в магазин и на дороге увидела ребенка. Он стоял, как неприкаянный, один, без родителей. Взяла его с собой, из магазина позвонила в полицию», — рассказала жительница Искитима.

Женщина рассказала своим знакомым о мальчике. Они в свою очередь распространили ориентировку на него в чатах и соцсетях.

«Родители мальчика найдены. Его мама сразу же за ним пришла в отделение, она его искала. Он из многодетной благополучной семьи», — сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.
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#Общество#Дети#Пропал#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер
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