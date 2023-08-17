В Новосибирской области прохожие нашли мальчика на дороге

Posted Сегодня, 12:42
Published Сегодня, 12:42
Modified Сегодня, 12:44
Updated Сегодня, 12:44
«Сегодня [17 августа] днем шла на работу в магазин и на дороге увидела ребенка. Он стоял, как неприкаянный, один, без родителей. Взяла его с собой, из магазина позвонила в полицию», — рассказала жительница Искитима.
Женщина рассказала своим знакомым о мальчике. Они в свою очередь распространили ориентировку на него в чатах и соцсетях.
«Родители мальчика найдены. Его мама сразу же за ним пришла в отделение, она его искала. Он из многодетной благополучной семьи», — сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.