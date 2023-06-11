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Не вернулся с тренировки: 8-летний мальчик пропал в Новосибирске

11 июня 2023, 09:53
Фото: Поисковый отряд "Лиза Алерт" Новосибирской области, группа Вконтакте
Восьмилетнего Ивана Жежер ищут в Новосибирске
В Калининском районе ищут 8-летнего Ивана Жежер. Мальчик был на тренировке в первой половине дня, но не вернулся домой до сих пор.

Родители сообщили о пропаже ребенка, отряд «Лиза Алерт» приступил к поискам. Мальчик должен был вернуться домой после тренировки, но его до сих пор нет. Ребенок был одет в красную кофту с капюшоном, темно-зеленые брюки, зеленую футболку, белые носки и сандали. Мальчик 150 см ростом, плотного телосложения, сине-зеленые глаза, русые волосы. С собой у него была спортивная сумка синего цвета.

Мальчик нуждается в медицинской помощи. Информационный организатор поиска Юлия +7 983 322 47 95.

Пропавшего 10 лет назад подростка снова начнут искать в Новосибирске: дело возобновят
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В Новосибирске возобновят дело о пропаже подростка, который не вернулся домой 10 лет назад.

#Ольга Храмушкина#Дети#Пропал#Лиза Алерт#Общество#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область
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