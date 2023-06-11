Родители сообщили о пропаже ребенка, отряд «Лиза Алерт» приступил к поискам. Мальчик должен был вернуться домой после тренировки, но его до сих пор нет. Ребенок был одет в красную кофту с капюшоном, темно-зеленые брюки, зеленую футболку, белые носки и сандали. Мальчик 150 см ростом, плотного телосложения, сине-зеленые глаза, русые волосы. С собой у него была спортивная сумка синего цвета.