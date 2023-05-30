atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:49

Published Сегодня, 02:49

Modified Сегодня, 02:52

Updated Сегодня, 02:52

Изображение материала

Пропавшего 10 лет назад подростка снова начнут искать в Новосибирске: дело возобновят

30 мая 2023, 02:49
Фото: 1MI
В Новосибирске снова начнут искать подростка

В Новосибирске возобновят дело о пропаже подростка по поручению главы СК

Глава СК России Александр Бастрыкин призвал возобновить расследование дела о бесследной пропаже 16-летнего подростка в Новосибирске 10 лет назад. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.

По последним свидетельствам, юноша после уроков в школе ушел домой и пропал. Его мама сразу же обратилась к волонтерам и полицейским, но ребенка не нашли.

Через два года в Томской области нашли тело подростка. По всем приметам стало понятно правоохранителям, что оно принадлежит новосибирскому школьнику. После это подтвердила экспертиза.

При этом мама мальчика не поверила и заявила, что погибший - не ее сын. Но следователи уже приостановили расследование дела.

На днях глава Следственного комитета РФ поручил возобновить производство. Юношу снова начнут искать.

#Алина Шефер#Пропал#Глава СК Бастрыкин#Ребенок#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
Подпишитесь
«Невыгодно для туристов»: новосибирцы отреагировали на победу Эрдогана в Турции
Вчера, 03:16
В Новосибирске появился аттракцион высотой с 12-этажный дом
28 мая 13:32
Новосибирск стал одним из самых щедрых городов России
Сегодня, 01:44
В Новосибирске прекращает работу Гёте-институт и генконсульство Германии
Вчера, 05:27
Неизвестный сибиряк оставил на военном мемориале свой китель
Вчера, 13:30
В Новосибирске начали запрещать пользоваться WhatsApp и Telegram в школах
Вчера, 06:52