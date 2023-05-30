Пропавшего 10 лет назад подростка снова начнут искать в Новосибирске: дело возобновят

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Published Сегодня, 02:49
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По последним свидетельствам, юноша после уроков в школе ушел домой и пропал. Его мама сразу же обратилась к волонтерам и полицейским, но ребенка не нашли.
Через два года в Томской области нашли тело подростка. По всем приметам стало понятно правоохранителям, что оно принадлежит новосибирскому школьнику. После это подтвердила экспертиза.
При этом мама мальчика не поверила и заявила, что погибший - не ее сын. Но следователи уже приостановили расследование дела.
На днях глава Следственного комитета РФ поручил возобновить производство. Юношу снова начнут искать.