В Октябрьском районе Новосибирска пропал 9-летний Иван Бондаренко. 19 мая он не вернулся из школы, и с тех нет никаких известий о его местонахождении. Волонтеры регионального поискового отряда «ЛизаАлерт» объявили срочный сбор активистов, чтобы начать массовый поиск в местах возможного нахождения ребенка.