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9-летний мальчик пропал в Новосибирске: волонтеры начинают поиск

21 мая 2023, 12:27
Фото: lizaalert.org
О мальчике ничего не известно с 19 мая
Поисковый отряд "ЛизаАлерт" объявил срочный сбор волонтеров для поиска пропавшего 9-летнего ребенка. О его судьбе ничего не известно с пятницы

В Октябрьском районе Новосибирска пропал 9-летний Иван Бондаренко. 19 мая он не вернулся из школы, и с тех нет никаких известий о его местонахождении. Волонтеры регионального поискового отряда «ЛизаАлерт» объявили срочный сбор активистов, чтобы начать массовый поиск в местах возможного нахождения ребенка.

Приметы мальчика: рост 147 см, нормальное телосложение, русые волосы, карие глаза. Был одет в чёрную толстовку с капюшоном, тёмно-синие брюки, чёрные кроссовки.

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#Пропал#Лиза Алерт#Поиск#Происшествия#Новосибирск
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