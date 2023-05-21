Posted Сегодня, 12:27
Published Сегодня, 12:27
Modified Сегодня, 12:29
Updated Сегодня, 12:29
В Октябрьском районе Новосибирска пропал 9-летний Иван Бондаренко. 19 мая он не вернулся из школы, и с тех нет никаких известий о его местонахождении. Волонтеры регионального поискового отряда «ЛизаАлерт» объявили срочный сбор активистов, чтобы начать массовый поиск в местах возможного нахождения ребенка.
Приметы мальчика: рост 147 см, нормальное телосложение, русые волосы, карие глаза. Был одет в чёрную толстовку с капюшоном, тёмно-синие брюки, чёрные кроссовки.