Posted Сегодня, 08:08
Published Сегодня, 08:08
Modified Сегодня, 08:10
Updated Сегодня, 08:10
Согласно сообщению волонтёров поискового отряда «ДоброСпас-Новосибирск», завершены поиски 12-летнего мальчика, который пропал поздно вечером 12 мая в Сузунском районе Новосибирской области.
Как сообщалось, пропавшего видели на железной дороге неподалеку от его дома. В результате активных поисков мальчик был найден живым.
Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД региона, ребенка нашли сотрудники полиции. В отношении несовершеннолетнего каких-либо противоправных действий совершено не было.
Школьник находился у друга. С ребенком работали сотрудники ПДН. Мальчика передали законным представителям. Полиция выясняет причины безвестного исчезновения несовершеннолетнего.