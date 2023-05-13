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Стало известно, где нашли пропавшего 12-летнего мальчика в Новосибирской области

13 мая 2023, 08:08
Фото: 1MI
Школьник был у друга

В Новосибирской области стало известно, где нашли пропавшего 12-летнего мальчика

Полиция сообщила, где был найден пропавший 12-летний школьник из Сузуна Новосибирской области.

Согласно сообщению волонтёров поискового отряда «ДоброСпас-Новосибирск», завершены поиски 12-летнего мальчика, который пропал поздно вечером 12 мая в Сузунском районе Новосибирской области.

Как сообщалось, пропавшего видели на железной дороге неподалеку от его дома. В результате активных поисков мальчик был найден живым.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД региона, ребенка нашли сотрудники полиции. В отношении несовершеннолетнего каких-либо противоправных действий совершено не было.

Школьник находился у друга. С ребенком работали сотрудники ПДН. Мальчика передали законным представителям. Полиция выясняет причины безвестного исчезновения несовершеннолетнего.

Загадочное исчезновение 12-летнего мальчика произошло в Сузуне Новосибирской области
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#Эмилия Губарева#Дети#Пропал#Поиск#Полиция#МВД#Волонтеры#Общество#Город#Новосибирская область
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