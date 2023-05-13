atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:32

Published Сегодня, 07:32

Modified Сегодня, 07:36

Updated Сегодня, 07:36

Изображение материала

Загадочно исчезнувшего 12-летнего мальчика нашли в Новосибирской области

13 мая 2023, 07:32
Фото: 1MI
Ребенка нашли живым

В Новосибирской области нашли пропавшего в Сузуне 12-летнего мальчика

В Новосибирской области завершены поиски 12-летнего мальчика, о чем сообщают волонтеры поискового отряда «ДоброСпас-Новосибирск».

12-летний мальчик пропал поздно вечером 12 мая в Сузунском районе Новосибирской области.

Его начали искать волонтёры поискового отряда «ДоброСпас-Новосибирск». Сообщается, что пропавшего видели на железной дороге недалеко от дома.

Позднее поиски были успешно завершены - мальчика нашли живым, хотя подробности о том, где именно он находился, не раскрываются. 

Напомним, что ранее тело другого несовершеннолетнего ребенка нашли под окнами дома на МЖК в Новосибирске. 

Загадочное исчезновение 12-летнего мальчика произошло в Сузуне Новосибирской области
Узнать подробнее
Читайте также:
«Кто этих г*внюков воспитывал?»: в Новосибирской области подростки избили сверстникаМалолетние хулиганы. Названы истории подростков-дебоширов в Новосибирске
#Эмилия Губарева#Дети#Пропажа#Пропал#Поиск#Общество#Город#Новосибирская область
Подпишитесь
Чем грозит неявка на военные сборы, объяснили новосибирские юристы
11 мая 06:14
График отключений горячей воды в мае 2023: больше ста улиц Новосибирска
10 мая 07:38
Фейк или злой умысел: что известно про раздачу саженцев кедров в Новосибирске
Вчера, 06:26
В гимназии №10 для бастующих третьеклассников в Новосибирске создадут отдельный класс
Вчера, 05:50
Как узнать дату и адрес отключения горячей воды в 2023 в Новосибирске – онлайн карта
Вчера, 04:59
Где находятся камеры, фиксирующие непристегнутый ремень в машине в Новосибирске
11 мая 05:33