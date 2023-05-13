Posted Сегодня, 07:32
Published Сегодня, 07:32
Modified Сегодня, 07:36
Updated Сегодня, 07:36
12-летний мальчик пропал поздно вечером 12 мая в Сузунском районе Новосибирской области.
Его начали искать волонтёры поискового отряда «ДоброСпас-Новосибирск». Сообщается, что пропавшего видели на железной дороге недалеко от дома.
Позднее поиски были успешно завершены - мальчика нашли живым, хотя подробности о том, где именно он находился, не раскрываются.
Напомним, что ранее тело другого несовершеннолетнего ребенка нашли под окнами дома на МЖК в Новосибирске.