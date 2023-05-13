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Published Сегодня, 06:56
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В Новосибирске произошла трагическая смерть молодой девочки. Ее тело было обнаружено под окнами 9-этажного здания на МЖК 6 мая, о чем сообщает «НГС» со ссылкой на следователей.
Следственными органами было возбуждено уголовное дело, в рамках которого выясняются все обстоятельства происшествия.
Согласно сообщению СУ СК РФ по Новосибирской области, погибшая была несовершеннолетней, однако официальный возраст не был уточнен.