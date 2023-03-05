14-летнего школьника подростки нашли повешенным под Новосибирском

Posted Сегодня, 09:37
Published Сегодня, 09:37
Modified Сегодня, 09:40
Updated Сегодня, 09:40
По данным группы, подростки нашли тело 14-летнего мальчика. Произошло это в селе Верх-Тула.
По данным подписчиков, подросток был повешен, но это не подтвержденная информация. В паблике говорится, что погибший проживал с отцом и бабушкой. Его мама умерла четыре года назад.
При школьнике была найдена предсмертная записка, но ее содержание не разглашается.
«Вчера в Верх-Туле подростки обнаружили тело 14-летнего сверстника. Наша подписчица рассказывает, что он жил с отцом и бабушкой, а его мама умерла 4 года назад. По её информации, при нём была обнаружена записка», - говорится в посте.
Также известно, что полиция провела опрос друзей и знакомых подростка. Однако официально информацию в ГУ МВД региона не подтвердили и не опровергли. Обстоятельства случившегося выясняются.