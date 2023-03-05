atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:37

Published Сегодня, 09:37

Modified Сегодня, 09:40

Updated Сегодня, 09:40

14-летнего школьника подростки нашли повешенным под Новосибирском

5 марта 2023, 09:37
Фото: 1MI
В полиции еще не прокомментировали смерть мальчика

Подростки нашли тело 14-летнего школьника под Новосибирском

В Новосибирском районе Новосибирской области было найдено тело четырнадцатилетнего подростка, о чем сообщается в ВК-группе «АСТ-54».

По данным группы, подростки нашли тело 14-летнего мальчика. Произошло это в селе Верх-Тула.

По данным подписчиков, подросток был повешен, но это не подтвержденная информация. В паблике говорится, что погибший проживал с отцом и бабушкой. Его мама умерла четыре года назад.

При школьнике была найдена предсмертная записка, но ее содержание не разглашается.

«Вчера в Верх-Туле подростки обнаружили тело 14-летнего сверстника. Наша подписчица рассказывает, что он жил с отцом и бабушкой, а его мама умерла 4 года назад. По её информации, при нём была обнаружена записка», - говорится в посте.

Также известно, что полиция провела опрос друзей и знакомых подростка. Однако официально информацию в ГУ МВД региона не подтвердили и не опровергли. Обстоятельства случившегося выясняются.

Умерший 11-летний пятиклассник в Новосибирске оставил предсмертную записку
Узнать подробнее
#Эмилия Губарева#Дети#Погиб#Происшествия#Общество#Новосибирская область
Подпишитесь
В Новосибирске разрушается легендарный 100-квартирный дом: планов по капремонту нет
Сегодня, 06:41
"Это прямая диверсия": в Новосибирске прошел пикет против мусорных полигонов
Вчера, 06:36
Модель из Новосибирска встречается с самым дорогим российским футболистом Головиным
Сегодня, 13:14
Блогер из Новосибирска нашел горы мусора на Мальдивах
Сегодня, 08:10
В Новосибирске матери отказали в лечении 4-летнего сына с разбитой головой
Сегодня, 07:24
Толпа и паника. В ТРЦ «Мега» в Новосибирске произошло короткое замыкание
Сегодня, 03:01