12-летний мальчик Александр Баданин пропал в городе Сузуне Новосибирской области. Ребенок ушел из дома вечером 12 мая и в последний раз видели его на железнодорожных путях, о чем сообщает поисковой отряд «ДоброСпас-Новосибирск».