Posted Сегодня, 06:37
Published Сегодня, 06:37
Modified Сегодня, 07:35
Updated Сегодня, 07:35
12-летний мальчик Александр Баданин пропал в городе Сузуне Новосибирской области. Ребенок ушел из дома вечером 12 мая и в последний раз видели его на железнодорожных путях, о чем сообщает поисковой отряд «ДоброСпас-Новосибирск».
Волонтеры уже начали поиски и собираются возле школы № 301 в Сузуне. Мальчик ростом 135 см, имеет темно-русые волосы и был одет в камуфляжную куртку, черную жилетку и сланцы.
Если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении Александра Баданина, пожалуйста, свяжитесь с полицией по номеру 112.