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Загадочное исчезновение 12-летнего мальчика произошло в Сузуне Новосибирской области

13 мая 2023, 06:37
Фото: 1MI
Поиски ребенка ведутся

В Новосибирской области в Сузуне пропал 12-летний мальчик

В Сузунском районе Новосибирской области бесследно исчез 12-летний мальчик, о чем сообщают в ВК-группе поискового отряда «ДоброСпас-Новосибирск».

12-летний мальчик Александр Баданин пропал в городе Сузуне Новосибирской области. Ребенок ушел из дома вечером 12 мая и в последний раз видели его на железнодорожных путях, о чем сообщает поисковой отряд «ДоброСпас-Новосибирск».

Волонтеры уже начали поиски и собираются возле школы № 301 в Сузуне. Мальчик ростом 135 см, имеет темно-русые волосы и был одет в камуфляжную куртку, черную жилетку и сланцы.

Если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении Александра Баданина, пожалуйста, свяжитесь с полицией по номеру 112.

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