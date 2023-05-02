В Новосибирской области нашли бесследно пропавшего 17-летнего подростка

Posted Сегодня, 02:50
Published Сегодня, 02:50
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По информации от ГУ МВД по Новосибирской области, завершены поиски 17-летнего подростка, который пропал в конце апреля. Ранее (29 апреля) он ушел из дома на улице Восточной в Чанах и не вернулся.
Сотрудники полиции 1 мая сообщили, что мальчик найден и передан законным представителям. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.
Правоохранительные органы продолжают расследование и выясняют обстоятельства и причины пропажи подростка. Напомним, что недавно в Новосибирске нашли сбежавших из Кузбасса подростков.