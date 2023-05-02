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Искали несколько суток: в Новосибирской области нашли бесследно пропавшего подростка

2 мая 2023, 02:50
Фото: 1MI
Мальчик пропал в апреле

В Новосибирской области нашли бесследно пропавшего 17-летнего подростка

Семнадцатилетний подросток бесследно исчез в Новосибирской области. Спустя несколько дней его нашли, сообщают в ГУ МВД региона.

По информации от ГУ МВД по Новосибирской области, завершены поиски 17-летнего подростка, который пропал в конце апреля. Ранее (29 апреля) он ушел из дома на улице Восточной в Чанах и не вернулся.

Сотрудники полиции 1 мая сообщили, что мальчик найден и передан законным представителям. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Правоохранительные органы продолжают расследование и выясняют обстоятельства и причины пропажи подростка. Напомним, что недавно в Новосибирске нашли сбежавших из Кузбасса подростков. 

17-летний парень в черно-белой куртке пропал в рабочем поселке Чаны
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#Эмилия Губарева#Дети#Подростки#Поиск#Пропал#Пропажа#Общество#Город#Новосибирская область
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