atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:28

Published Сегодня, 15:28

Modified Сегодня, 15:30

Updated Сегодня, 15:30

Изображение материала

17-летний парень в черно-белой куртке пропал в рабочем поселке Чаны

1 мая 2023, 15:28
Фото: Группа Вконтакте Поисковый отряд ЛизаАлерт Новосибирской области
В Чанах пропал 17-летний парень

Под Новосибирском разыскивают 17-летнего подростка, ушедшего из дома 30 апреля

Сегодня в 17.15 в Новосибирской группе Лиза.Алерт появилось объявление о розыске подростка - 17-летний парень пропал в рабочем поселке Чаны.

Мурадов Владимир Аликович, 17 лет пропал в Чанах. Последний раз близкие видели его 30 апреля 2023 года, после чего Владимир ушел из дома в неизвестном направлении.

Особые приметы - карие глаза, темно-русые волосы, худощавое телосложение, рост около 180 см. Когда уходил из дома, был одет в черно-белую куртку, серую кофту, синие джинсы, черные кроссовки, с собой взял рюкзак.

Любую известную о Владимире Мурадове информацию просят сообщить по телефону горячей линии 8-800-700-54-52 или короткому номер 112, в поиске нужна помощь добровольцев.

Названы шокирующие причины смерти пропавшей под Новосибирском матери четверых детей
Узнать подробнее

Стали известны причины смерти матери четырех детей, пропавшей в Новосибирской области.

#Ольга Храмушкина#Дети#Пропал#Общество#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область
Подпишитесь
«Чертолет»: в Новосибирске произошло крушение частного самолета — что известно?
30 апреля 12:10
Нет фашизму! Нет капитализму! - митинг в честь 1 мая прошел в Новосибирске
Сегодня, 09:26
Неизвестные разгромили могилу участника СВО в Искитимском районе
Сегодня, 02:44
1 мая начался конкурс Российское дерево года 2023: от Новосибирска 324-летняя сосна
Сегодня, 01:00
«Красавчик!»: новосибирцы одобряют действия водителя, проучившего владельца Lexus
30 апреля 09:37
Малолетние хулиганы. Названы истории подростков-дебоширов в Новосибирске
30 апреля 11:16