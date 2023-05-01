Posted Сегодня, 15:28
Published Сегодня, 15:28
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
Мурадов Владимир Аликович, 17 лет пропал в Чанах. Последний раз близкие видели его 30 апреля 2023 года, после чего Владимир ушел из дома в неизвестном направлении.
Особые приметы - карие глаза, темно-русые волосы, худощавое телосложение, рост около 180 см. Когда уходил из дома, был одет в черно-белую куртку, серую кофту, синие джинсы, черные кроссовки, с собой взял рюкзак.
Любую известную о Владимире Мурадове информацию просят сообщить по телефону горячей линии 8-800-700-54-52 или короткому номер 112, в поиске нужна помощь добровольцев.
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