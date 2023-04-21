Posted Сегодня, 02:32
Published Сегодня, 02:32
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35-летняя мать четверых детей из поселка Озерный под Новосибирском, Евгения Б., пропала в середине января текущего года, оставив своих детей. Незадолго до этого она приехала в гости к знакомым, затем вышла на улицу и пропала.
Спустя 4 месяца тело женщины было найдено неподалеку от места её исчезновения. В настоящий момент нет версий о насильственной смерти.
Эксперты рассматривают гипотезу о том, что она замерзла или отравилась. Пока основная версия гибели женщины – она замёрзла в январские холода. Выявить точные обстоятельства происходящего помогут проводимые экспертизы.