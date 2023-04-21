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Названы шокирующие причины смерти пропавшей под Новосибирском матери четверых детей

21 апреля 2023, 02:32
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области
Женщина пропала при загадочных обстоятельствах

В Новосибирске назвали возможные причины смерти матери четверых детей

В Новосибирской области в поселке Озерный накануне нашли тело многодетной матери, которая пропала еще в январе 2023 года. Стали известны возможные причины смерти женщины.

35-летняя мать четверых детей из поселка Озерный под Новосибирском, Евгения Б., пропала в середине января текущего года, оставив своих детей. Незадолго до этого она приехала в гости к знакомым, затем вышла на улицу и пропала. 

Спустя 4 месяца тело женщины было найдено неподалеку от места её исчезновения. В настоящий момент нет версий о насильственной смерти.

Эксперты рассматривают гипотезу о том, что она замерзла или отравилась. Пока основная версия гибели женщины – она замёрзла в январские холода. Выявить точные обстоятельства происходящего помогут проводимые экспертизы.

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#Эмилия Губарева#Мать#Многодетная мать#Смерть#Общество#Новосибирская область#Дети
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