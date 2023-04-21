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Названы все подробности смерти матери четырех детей в Новосибирской области

21 апреля 2023, 01:14
Фото: 1MI
Женщина умерла при загадочных обстоятельствах

В Новосибирской области стали известны подробности смерти матери четырех детей

В Новосибирской области было обнаружено тело погибшей матери четырех детей. Стали известны подробности этого инцидента.

Женщина бесследно исчезла в январе 2023 года в поселке Озерный. Сибирячка по имени Евгения Б. пропала после того, как ушла от друзей без шапки, денег и мобильного телефона.

Тело Евгении нашли в апреле на одной из улиц поселка, однако на нем не было видимых признаков телесных повреждений.

Следственный комитет проводит проверочные мероприятия для выяснения обстоятельств произошедшего. Известно, что у погибшей было четверо детей.

Трагедия в Новосибирской области: найдена мертвой мать четырех детей
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#Эмилия Губарева#Дети#Погиб#Смерть#Общество#Город#Новосибирская область
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