Названы все подробности смерти матери четырех детей в Новосибирской области

Posted Сегодня, 01:14
Published Сегодня, 01:14
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Женщина бесследно исчезла в январе 2023 года в поселке Озерный. Сибирячка по имени Евгения Б. пропала после того, как ушла от друзей без шапки, денег и мобильного телефона.
Тело Евгении нашли в апреле на одной из улиц поселка, однако на нем не было видимых признаков телесных повреждений.
Следственный комитет проводит проверочные мероприятия для выяснения обстоятельств произошедшего. Известно, что у погибшей было четверо детей.