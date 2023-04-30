Posted Сегодня, 10:28
Published Сегодня, 10:28
Modified Сегодня, 10:30
Updated Сегодня, 10:30
Два 17-летних подростка без вести пропали в Белово Кемеровской области. Заявления о их исчезновении поступили в полицию только 27 апреля, хотя с учебы они не вернулись двумя днями ранее.
Немедленно начались поисковые мероприятия, в которые подключили наряды полиции и Росгвардии и волонтеров поискового отряда.
Пропавшие подростки были найдены в Новосибирске. Их привезли в Кузбасс. Примечательно, но один из них даже успел встретить свое совершеннолетие.
В настоящее время полиция проводит проверку и выясняет все обстоятельства произошедшего. В комментариях к данному инциденту неравнодушные пользователи соцсетей пишут следующее:
«Неплохо день рождения отпраздновали»;
«Главное, что живы»;
«Один раз получилось убежать, теперь будут бегать постоянно»;
«Слава богу живы»;
«Зато как погуляли!!!»;
«Вот, уже совершеннолетний, взыскать с него все затраты на их поиски, чтоб не повадно было».