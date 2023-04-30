atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:28

Published Сегодня, 10:28

Modified Сегодня, 10:30

Updated Сегодня, 10:30

Изображение материала

Названы подробности исчезновения подростков из Кузбасса – их нашли в Новосибирске

30 апреля 2023, 10:28
Фото: соцсети
Подростков нашли живыми

В Новосибирске нашли двух 17-летних подростков из Кузбасса

Два подростка из Кузбасса пропали: их искали несколько дней и нашли в Новосибирске. Где они пропадали и что известно?

Два 17-летних подростка без вести пропали в Белово Кемеровской области. Заявления о их исчезновении поступили в полицию только 27 апреля, хотя с учебы они не вернулись двумя днями ранее.

Немедленно начались поисковые мероприятия, в которые подключили наряды полиции и Росгвардии и волонтеров поискового отряда.

Пропавшие подростки были найдены в Новосибирске. Их привезли в Кузбасс. Примечательно, но один из них даже успел встретить свое совершеннолетие.

В настоящее время полиция проводит проверку и выясняет все обстоятельства произошедшего. В комментариях к данному инциденту неравнодушные пользователи соцсетей пишут следующее:

«Неплохо день рождения отпраздновали»;

«Главное, что живы»;

«Один раз получилось убежать, теперь будут бегать постоянно»;

«Слава богу живы»;

«Зато как погуляли!!!»;

«Вот, уже совершеннолетний, взыскать с него все затраты на их поиски, чтоб не повадно было».

Был в депрессии: в Новосибирске погибший студент оставлял предсмертную записку
Узнать подробнее
#Эмилия Губарева#Подростки#Школьники#Пропажа#Пропал#Поиск#Полиция#Общество#Город#Новосибирск#Кемеровская область
Подпишитесь
«Чертолет»: в Новосибирске произошло крушение частного самолета — что известно?
Сегодня, 12:10
Что написано в письмах ЧВК «Вагнер», которые приходят жителям Новосибирска
Вчера, 10:33
Что разочаровало сибиряков на Белорусской ярмарке в Новосибирске
Вчера, 10:38
«Западло гопстопить мужика с женщиной»: новосибирцы об избиении мужчины мигрантами
28 апреля 03:36
«Застрелю»: бизнесмен на Lexus угрожал убийством водителю в пробке в Новосибирске
Сегодня, 02:58
Малолетние хулиганы. Названы истории подростков-дебоширов в Новосибирске
Сегодня, 11:16