В Новосибирской области уже 10 лет ищут пропавшего Руслана Валиулина

Posted Сегодня, 02:45
Published Сегодня, 02:45
Modified Сегодня, 02:47
Updated Сегодня, 02:47
Родные сообщили, что Руслан пропал 17 октября 2013 года. Он уехал на автомобиле домой от друзей, но так и не появился.
«Начали поиски с машины сибиряка, но ее тоже не нашли. Проверяли телефонные звонки, осматривали камеры видеонаблюдения, опрашивали все окружение мужчины и местных жителей. Результата это не принесло», - сообщают волонтеры.
Семья сообщает, что Руслану на данный момент 34 года, а пропал он в возрасте 25 лет. Его рост – 170 см, волосы русые, а глаза зеленые. За любую реальную информацию родные вознаградят.
Отряд ЛизаАлерт напоминает, что по сообщениям можно позвонить по телефону 8-800-700-54-52.
Напомним, также в Новосибирской области уже много лет разыскивают двух детей.