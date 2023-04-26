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В Новосибирской области уже 10 лет ищут пропавшего Руслана Валиулина

26 апреля 2023, 02:45
Фото: Криводановка, Марусино, Кудряши/ВК
Семья продолжает поиски Руслана Валиулина из Новосибирской области
Родственники возобновили поиски загадочно пропавшего Руслана Валиулина из села Криводановка Новосибирской области. Они активно рассылают ориентировку на мужчину в соцсетях.

Родные сообщили, что Руслан пропал 17 октября 2013 года. Он уехал на автомобиле домой от друзей, но так и не появился.

«Начали поиски с машины сибиряка, но ее тоже не нашли. Проверяли телефонные звонки, осматривали камеры видеонаблюдения, опрашивали все окружение мужчины и местных жителей. Результата это не принесло», - сообщают волонтеры.

Семья сообщает, что Руслану на данный момент 34 года, а пропал он в возрасте 25 лет. Его рост – 170 см, волосы русые, а глаза зеленые. За любую реальную информацию родные вознаградят.

Отряд ЛизаАлерт напоминает, что по сообщениям можно позвонить по телефону 8-800-700-54-52.

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Напомним, также в Новосибирской области уже много лет разыскивают двух детей.

#Алина Шефер#Пропал#Лиза Алерт#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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