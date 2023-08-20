В Новосибирске пропал одноногий мужчина в черной ветровке

Мужчина не выходил на связь с родными и близкими почти неделю. В день исчезновения сибиряк был одет в черную ветровку с белыми замками, серые брюки и черную кепку. Главной приметой является отсутствие у Максима Агафонова правой ноги. Пропавший среднего телосложения, рост 170 сантиметров, русоволос и сероглаз.