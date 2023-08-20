В Новосибирске пропал одноногий мужчина в черной ветровке

Posted Сегодня, 08:23
Published Сегодня, 08:23
Modified Сегодня, 08:27
Updated Сегодня, 08:27
«Без вести пропал Агафонов Максим Федорович, 977 г. р.), г. Новосибирск, Октябрьский район, местонахождение которого неизвестно с 14 августа 2023 года», — сообщается в паблике поискового отряда «Лиза Алерт» в социальной сети «ВКонтакте».
Мужчина не выходил на связь с родными и близкими почти неделю. В день исчезновения сибиряк был одет в черную ветровку с белыми замками, серые брюки и черную кепку. Главной приметой является отсутствие у Максима Агафонова правой ноги. Пропавший среднего телосложения, рост 170 сантиметров, русоволос и сероглаз.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего или тех, кто его видел после 14 августа 2023 года, просят сообщить по номеру 8-800-700-54-52 (бесплатный телефон поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт») или 112.