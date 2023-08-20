atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:23

Published Сегодня, 08:23

Modified Сегодня, 08:27

Updated Сегодня, 08:27

Мужчина пропал в понедельник

В Новосибирске пропал одноногий мужчина в черной ветровке

20 августа 2023, 08:23
Фото: ВК / Лиза Алерт Новосибирск
Мужчина пропал в понедельник
В Новосибирске разыскивают 45-летнего Михаила Агафонова. Он не выходит на связь почти неделю.
«Без вести пропал Агафонов Максим Федорович, 977 г. р.), г. Новосибирск, Октябрьский район, местонахождение которого неизвестно с 14 августа 2023 года», — сообщается в паблике поискового отряда «Лиза Алерт» в социальной сети «ВКонтакте».

Мужчина не выходил на связь с родными и близкими почти неделю. В день исчезновения сибиряк был одет в черную ветровку с белыми замками, серые брюки и черную кепку. Главной приметой является отсутствие у Максима Агафонова правой ноги. Пропавший среднего телосложения, рост 170 сантиметров, русоволос и сероглаз.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего или тех, кто его видел после 14 августа 2023 года, просят сообщить по номеру 8-800-700-54-52 (бесплатный телефон поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт») или 112.

В Новосибирской области пропал 15-летний подросток с медвежьей походкой
Узнать подробнее
Читайте также:
В Новосибирске завершены поиски 15-летней школьницы в очках
#Новосибирск#Происшествия#Александр Ляхов#Пропал#Розыск
Подпишитесь
У Центрального рынка в Новосибирске собралась очередь из десятков людей
Сегодня, 02:57
В Новосибирск привезли новый орган из Филиппин в католический храм
Вчера, 12:06
Выплата 10 000 рублей к школе: кто точно получит в 2023, рассказали в Минтруда НСО
Вчера, 10:08
В Новосибирске собака упала в колодец и перегрызла кабель интернета, чтобы ее нашли
Вчера, 09:23
В Новосибирске прослушку нашли в кабинете депутата Каверзиной
Вчера, 12:15
Стала известна погода на последние дни августа в Новосибирске
Вчера, 08:12