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В Новосибирске завершены поиски 15-летней школьницы в очках

18 августа 2023, 09:08
15-летняя школьница, которая пропала в Новосибирске, была найдена живой после окончания поисков.

В Заельцовском районе Новосибирска завершили поиск 15-летней школьницы. Это стало известно из сообщения группы поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте».

Девочка ушла из дома 17 августа и не вернулась. Точное направление ее движения неизвестно.

«Найдена! Жива! Отдельное спасибо всем, кто помогал в поиске, распространял информацию в интернете и делал репосты», — сообщили волонтёры.

Причины исчезновения девочки остаются неизвестными. При этом пропадает она уже не первый раз.

Загадочное исчезновение 15-летней девочки-подростка в Новосибирске: как идут поиски
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#Новосибирск#Общество#Дети#Подростки#Поиск#Эмилия Губарева
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