В Новосибирске завершены поиски 15-летней школьницы в очках

Posted Сегодня, 09:08
Published Сегодня, 09:08
Modified Сегодня, 09:10
Updated Сегодня, 09:10
В Заельцовском районе Новосибирска завершили поиск 15-летней школьницы. Это стало известно из сообщения группы поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте».
Девочка ушла из дома 17 августа и не вернулась. Точное направление ее движения неизвестно.
«Найдена! Жива! Отдельное спасибо всем, кто помогал в поиске, распространял информацию в интернете и делал репосты», — сообщили волонтёры.
Причины исчезновения девочки остаются неизвестными. При этом пропадает она уже не первый раз.