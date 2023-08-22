Загадочное исчезновение двух пенсионерок произошло под Новосибирском

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Published Сегодня, 04:37
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В Раздольненском сельсовете Новосибирской области в СНТ «Звездочка» без вести пропали две женщины.
О местонахождении Елены Бондаренко (68 лет) и Маргариты Седельниковой (70 лет) неизвестно ничего с 21 августа 2023 года. Они ушли в неизвестном направлении.
Волонтеры просят сообщить любую информацию о пропавших, в том числе им требуется помощь добровольцев для поисков пенсионерок. Приметы пропавших представлены в ориентировке: