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Женщин ищут волонтеры

Загадочное исчезновение двух пенсионерок произошло под Новосибирском

22 августа 2023, 04:37
Фото: 1MI
Женщин ищут волонтеры

В Новосибирской области без вести пропали две пенсионерки из СНТ «Звездочка»

В Новосибирской области загадочно исчезли две женщины-пенсионерки. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

В Раздольненском сельсовете Новосибирской области в СНТ «Звездочка» без вести пропали две женщины.

О местонахождении Елены Бондаренко (68 лет) и Маргариты Седельниковой (70 лет) неизвестно ничего с 21 августа 2023 года. Они ушли в неизвестном направлении.

Волонтеры просят сообщить любую информацию о пропавших, в том числе им требуется помощь добровольцев для поисков пенсионерок. Приметы пропавших представлены в ориентировке:

Женщины пропалиЖенщины пропали
Женщины пропали
Фото: ЛизаАлерт
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