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Без вести пропал 2 августа. В Новосибирске начались поиски 76-летнего пенсионера

7 августа 2023, 08:47
Фото: ЛизаАлерт
От мужчины нет вестей

В Новосибирске со 2 августа ищут пропавшего 76-летнего мужчину в синей жилетке

В Октябрьском районе Новосибирска начались поиски пропавшего пенсионера. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

В Новосибирске пропал Анатолий Данилкин. Ему 76 лет. 2 августа 2023 года он ушел из дома в неизвестном направлении.

Приметы пропавшего: рост 185 см, нормальное телосложение, седые волосы, зеленые глаза. Был одет в бежевую рубашку, синюю жилетку, синие джинсы, серые туфли.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите, пожалуйста, по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или 112.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Общество#Город#Поиск#Пропал#Пропажа#Лиза Алерт
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