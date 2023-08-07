Без вести пропал 2 августа. В Новосибирске начались поиски 76-летнего пенсионера

Приметы пропавшего: рост 185 см, нормальное телосложение, седые волосы, зеленые глаза. Был одет в бежевую рубашку, синюю жилетку, синие джинсы, серые туфли.



Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите, пожалуйста, по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или 112.