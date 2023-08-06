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В Новосибирске завершили поиски 76-летнего пенсионера в фуражке

6 августа 2023, 07:13
Фото: ЛизаАлерт/ВК
Нашли 76-летнего Сергея Данилова в Новосибирске
Пропавшего два дня назад 76-летнего Сергея Данилова нашли в Новосибирске. Об этом сообщили в отряде «ЛизаАлерт».

Мужчина вышел из дома в магазин и просто прогуляться и не вернулся домой 4 августа. Родственники сразу же объявили его в розыск.

Родные рассказали, что Сергей сутулится, когда ходит. В этот день надел зеленую рубашку и синюю жилетку, на голове фуражка, а на спине рюкзак.

«У сибиряка есть проблемы с памятью. Благо, он не успел далеко уйти, его нашли волонтеры по ориентировке живым и здоровым», — рассказали волонтеры поискового отряда.

Напомним, также волонтеры нашли пенсионера со шрамом на лице в Новосибирске.

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#Алина Шефер#Поиск#Общество#Лиза Алерт#Новосибирск#Новосибирская область
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