В Новосибирске завершили поиски 76-летнего пенсионера в фуражке

Posted Сегодня, 07:13
Published Сегодня, 07:13
Modified Сегодня, 07:15
Updated Сегодня, 07:15
Мужчина вышел из дома в магазин и просто прогуляться и не вернулся домой 4 августа. Родственники сразу же объявили его в розыск.
Родные рассказали, что Сергей сутулится, когда ходит. В этот день надел зеленую рубашку и синюю жилетку, на голове фуражка, а на спине рюкзак.
«У сибиряка есть проблемы с памятью. Благо, он не успел далеко уйти, его нашли волонтеры по ориентировке живым и здоровым», — рассказали волонтеры поискового отряда.
Напомним, также волонтеры нашли пенсионера со шрамом на лице в Новосибирске.