atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:20

Published Сегодня, 06:20

Modified Сегодня, 06:22

Updated Сегодня, 06:22

Изображение материала

В Новосибирске бесследно пропал 48-летний лысый мужчина

4 августа 2023, 06:20
Фото: ЛизаАлерт/1MI
Близкие заявили в поисковый отряд «ЛизаАлерт» о пропаже 48-летнего Евгения Роднаева в Новосибирске. Ориентировки мужчины распространяют в соцсети «ВКонтакте».
«Мужчина пропал 27 июля, вышел из дома в Дзержинском районе и не вернулся. Обзваниваем все больницы, морги, распространяем ориентировку в Сети», — сообщила руководитель пресс-службы «ЛизаАлерт» Ольга Бобкова.

По приметам Евгений худой с карими глазами, обрит наголо. Его рост составляет 190 сантиметров. Вот только неизвестно, в какой одежде он вышел из дома в день пропажи.

Напомним, ранее в Новосибирске нашли погибшим 18-летнего абитуриента из Тувы, который числился пропавшим несколько дней. Его тело было обнаружено под окнами дома.

Читайте также:
В Новосибирске мужчина пропал на карьере «Озеро грез»Пропавшего 18-летнего абитуриента из Тувы нашли под окнами дома в НовосибирскеЧто сделали экс-полицейские с пропавшей 15-летней девочкой — двое арестованы
#Пропал#Лиза Алерт#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер
Подпишитесь
Ветром сдуло? Кто из хедлайнеров исчез с афиш рок-фестиваля в Новосибирске 2023
2 августа, 09:57
Сколько зарабатывают и чем владеют кандидаты в губернаторы Новосибирской области
Вчера, 09:36
«Его там размололо»: стало известно, как погиб мальчик в коллекторе под Новосибирском
Вчера, 08:20
62 ребенка травмировались в батутном центре в Новосибирске — ответит директор
Сегодня, 01:32
Парад студенчества 2023: кто из звезд выступит на главной сцене в Новосибирске
Сегодня, 01:49
НГТУ опубликовал списки поступивших 2023 в Новосибирске — где их смотреть
Сегодня, 01:27