В Новосибирске бесследно пропал 48-летний лысый мужчина

Posted Сегодня, 06:20
Published Сегодня, 06:20
Modified Сегодня, 06:22
Updated Сегодня, 06:22
«Мужчина пропал 27 июля, вышел из дома в Дзержинском районе и не вернулся. Обзваниваем все больницы, морги, распространяем ориентировку в Сети», — сообщила руководитель пресс-службы «ЛизаАлерт» Ольга Бобкова.
По приметам Евгений худой с карими глазами, обрит наголо. Его рост составляет 190 сантиметров. Вот только неизвестно, в какой одежде он вышел из дома в день пропажи.
Напомним, ранее в Новосибирске нашли погибшим 18-летнего абитуриента из Тувы, который числился пропавшим несколько дней. Его тело было обнаружено под окнами дома.