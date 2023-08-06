В Новосибирской области пропал 70-летний мужчина со шрамом на щеке

Posted Сегодня, 05:39
Published Сегодня, 05:39
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Updated Сегодня, 05:41
В Новосибирской области пропал Петр Добринский. О его местонахождении ничего неизвестно с 5 августа. Пенсионеру 70 лет. Он из села Кубовая.
Особые приметы: вертикальный шрам вдоль правой щеки и глаза. Приметы: рост 170, худощавое телосложение, седые волосы, серо-зеленые глаза.
Предположительно был одет в светло-синюю болоньевую куртку с капюшоном, бело-голубую рубашку, кроссовки цвета хаки, темно-серую кепку и шляпу накомарник.