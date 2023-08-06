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В Новосибирской области пропал 70-летний мужчина со шрамом на щеке

6 августа 2023, 05:39
Фото: Лиза Алерт
Мужчину ищут сутки
В Новосибирской области бесследно исчез 70-летний мужчина. Подробности рассказали в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

В Новосибирской области пропал Петр Добринский. О его местонахождении ничего неизвестно с 5 августа. Пенсионеру 70 лет. Он из села Кубовая.

Особые приметы: вертикальный шрам вдоль правой щеки и глаза. Приметы: рост 170, худощавое телосложение, седые волосы, серо-зеленые глаза.

Предположительно был одет в светло-синюю болоньевую куртку с капюшоном, бело-голубую рубашку, кроссовки цвета хаки, темно-серую кепку и шляпу накомарник.

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