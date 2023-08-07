atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:19

Published Сегодня, 06:19

Modified Сегодня, 06:22

Updated Сегодня, 06:22

Изображение материала

Грибник из села Северное загадочно пропал в Новосибирской области — неделю назад

7 августа 2023, 06:19
Фото: ЛизаАлерт
Мужчина ушел за грибами

В Новосибирской области неделю назад пропал грибник из села Северное

В Новосибирской области волонтеры отряда «ЛизаАлерт» ищут пропавшего грибника из Северного района.

В селе Северное Северного района пропал Валерий Лысяный. Ему 43 года. 31 июля 2023 года он ушел в лес за грибами и не вернулся.

Приметы: рост 165 см, худощавое телосложение, темно-русые волосы, глаза серые. Был одет: куртка цвета хаки, черные брюки с белой надписью, резиновые сапоги, черная кепка.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите, пожалуйста, по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или 112.

В Новосибирске завершили поиски пропавшей 12-летней девочки с розовыми волосами
Узнать подробнее
Читайте также:
В Новосибирске завершили поиски 76-летнего пенсионера в фуражкеПод Новосибирском завершили поиски двух сбежавших из лагеря девочек
#Общество#Пропал#Поиск#Лиза Алерт#Новосибирская область#Россия#Эмилия Губарева
Подпишитесь
Стала известна программа открытия нового ЛДС в Новосибирске 13 августа 2023
Сегодня, 03:33
Минивэн въехал на крышу легковых автомобилей в результате массового ДТП. Видео
Сегодня, 02:48
В Новосибирск вернется 30-градусная жара на следующей неделе
Вчера, 10:46
Раненый боец СВО из Новосибирска получил должность в департаменте мэрии
5 августа, 01:46
Жара прогрела воду в Новосибирском водохранилище и Оби — смотрим прогноз
5 августа, 01:31
Дети гуляют без присмотра, мать их бьет: соседи пожаловались на семью в Новосибирске
Вчера, 06:55