Грибник из села Северное загадочно пропал в Новосибирской области — неделю назад

Posted Сегодня, 06:19
Published Сегодня, 06:19
Modified Сегодня, 06:22
Updated Сегодня, 06:22
В селе Северное Северного района пропал Валерий Лысяный. Ему 43 года. 31 июля 2023 года он ушел в лес за грибами и не вернулся.
Приметы: рост 165 см, худощавое телосложение, темно-русые волосы, глаза серые. Был одет: куртка цвета хаки, черные брюки с белой надписью, резиновые сапоги, черная кепка.
Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите, пожалуйста, по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или 112.