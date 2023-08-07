В Новосибирске завершили поиски пропавшей 12-летней девочки с розовыми волосами

Posted Сегодня, 02:57
Published Сегодня, 02:57
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Updated Сегодня, 02:59
Поиски 12-летней девочки с розовыми волосами в Новосибирске достигли успеха. Разыскать ее удалось 7 августа благодаря усилиям отряда «ЛизаАлерт».
Пропажа подростка произошла 31 июля, а операция по обнаружению ее местонахождения началась 5 августа. Несовершеннолетняя ушла из дома и не вернулась.
Волонтёры выразили благодарность всем, кто активно распространял информацию и делал репосты в социальных сетях. Их участие оказало существенную помощь в решении данного случая.
Подробности об обнаружении девочки нет.