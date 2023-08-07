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В Новосибирске завершили поиски пропавшей 12-летней девочки с розовыми волосами

7 августа 2023, 02:57
Фото: 1MI
Девочка пропала неделю назад
Девочка с розовыми волосами, которая пропала в Новосибирске, была найдена живой после семи дней поисков благодаря усилиям отряда «ЛизаАлерт».

Поиски 12-летней девочки с розовыми волосами в Новосибирске достигли успеха. Разыскать ее удалось 7 августа благодаря усилиям отряда «ЛизаАлерт».

Пропажа подростка произошла 31 июля, а операция по обнаружению ее местонахождения началась 5 августа. Несовершеннолетняя ушла из дома и не вернулась.

Волонтёры выразили благодарность всем, кто активно распространял информацию и делал репосты в социальных сетях. Их участие оказало существенную помощь в решении данного случая.

Подробности об обнаружении девочки нет.

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#Эмилия Губарева#Пропажа#Девочка#Поиски#Лизаалерт#Новосибирск#Общество#Город#Поиск
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