atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:23

Published Сегодня, 03:23

Modified Сегодня, 03:26

Updated Сегодня, 03:26

Изображение материала

Двое детей сбежали из лагеря в Новосибирской области — поиски продолжаются

3 июля 2023, 03:23
Фото: 1MI
Неизвестно, где находятся дети
В Новосибирской области двое детей в ночное время сбежали из лагеря отдыха. Об этом сообщил начальник ГУ МЧС региона Виктор Орлов на оперативном совещании в правительстве 3 июля 2023.

По данным главы ведомства МЧС, произошел инцидент на прошлой неделе. Дети отдыхали в лагере, который находится в Новосибирском районе. В ночное время двое несовершеннолетних по неизвестным причинам сбежали из учреждения.

Поиски продолжаются несколько дней. Судя по докладу Виктора Орлова, пока результаты не положительные.

Подробности этого происшествия выясняются. Детали инцидента неизвестны, как и возраст сбежавших детей. Мы следим за развитием событий.

Обновлено: дети все еще не найдены, их поиском занимается региональное МВД.

Подростку сломали руки и изрезали лицо ножом под Новосибирском
Узнать подробнее
Читайте также:
Названа шокирующая причина нападения подростков на мальчика под Новосибирском
#Эмилия Губарева#Дети#Поиск#18+#Общество#Город#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область
Подпишитесь
Пригожин прокомментировал массовый автопробег ЧВК «Вагнер» в Новосибирске
Вчера, 07:50
Фото из архивов командира батальона «Вега» Панфёрова опубликовали в Новосибирске
1 июля 03:23
Во дворах ОбьГЭСа в Новосибирске появились вандальные надписи про ЧВК «Вагнер»
Вчера, 14:02
Сезон сбора белых грибов начался в Новосибирской области в июле 2023
Сегодня, 01:30
Началась самая жаркая неделя в июле: жару с дождями обещают синоптики в Новосибирске
Сегодня, 01:49
Названа шокирующая причина нападения подростков на мальчика под Новосибирском
Сегодня, 01:40