Posted Сегодня, 03:23
Published Сегодня, 03:23
Modified Сегодня, 03:26
Updated Сегодня, 03:26
По данным главы ведомства МЧС, произошел инцидент на прошлой неделе. Дети отдыхали в лагере, который находится в Новосибирском районе. В ночное время двое несовершеннолетних по неизвестным причинам сбежали из учреждения.
Поиски продолжаются несколько дней. Судя по докладу Виктора Орлова, пока результаты не положительные.
Подробности этого происшествия выясняются. Детали инцидента неизвестны, как и возраст сбежавших детей. Мы следим за развитием событий.
Обновлено: дети все еще не найдены, их поиском занимается региональное МВД.