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Подростку сломали руки и изрезали лицо ножом под Новосибирском

2 июля 2023, 09:51
Фото: 1MI
Подростковая ссора зашла слишком далеко

Под Новосибирском подростки избили сверстника и изрезали его лицо ножом

В Новосибирской области подростки избили и порезали сверстника из-за девушки, которая рассталась с одним из нападавших.

В селе Плотниково под Новосибирском произошел случай нападения на одноклассника, которого избили и нанесли ножевые раны.

Инцидент произошел 29 июня. Двое подростков в возрасте 15 лет причинили тяжелые травмы однокласснику — они сломали ему руки и проломили череп, а также окатили его лицо ножом, сообщают «Вести Новосибирск».

Шокирующее происшествие было прервано случайными прохожими, которые шли на электричку. Пострадавшего госпитализировали в Чкаловскую больницу, где он находился в коматозном состоянии в течение трех дней.

Местные жители сообщают, что причиной жестокого нападения стало то, что девушка одного из нападавших начала строить отношения с его жертвой после разрыва с первым парнем.

В пресс-службе Следственного комитета изданию подтвердили информацию о произошедшем инциденте. Следователи открыли уголовное дело по статье «покушение на убийство». Подозреваемые были задержаны, решением суда их отправили под стражу. Расследование продолжается.

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