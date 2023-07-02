Posted Сегодня, 09:51
Published Сегодня, 09:51
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В селе Плотниково под Новосибирском произошел случай нападения на одноклассника, которого избили и нанесли ножевые раны.
Инцидент произошел 29 июня. Двое подростков в возрасте 15 лет причинили тяжелые травмы однокласснику — они сломали ему руки и проломили череп, а также окатили его лицо ножом, сообщают «Вести Новосибирск».
Шокирующее происшествие было прервано случайными прохожими, которые шли на электричку. Пострадавшего госпитализировали в Чкаловскую больницу, где он находился в коматозном состоянии в течение трех дней.
Местные жители сообщают, что причиной жестокого нападения стало то, что девушка одного из нападавших начала строить отношения с его жертвой после разрыва с первым парнем.
В пресс-службе Следственного комитета изданию подтвердили информацию о произошедшем инциденте. Следователи открыли уголовное дело по статье «покушение на убийство». Подозреваемые были задержаны, решением суда их отправили под стражу. Расследование продолжается.