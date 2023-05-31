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«Опухло все лицо»: 19-летнего парня жестко избили подростки под Новосибирском

31 мая 2023, 06:28
Фото: 1MI

Под Новосибирском 19-летнего парня избила толпа подростков возле кальянной

Неизвестная банда подростков жестко избила 19-летнего парня возле кальянной в Искитиме в Новосибирской области. Об инциденте рассказали в соцсетях родственники жертвы.
«Сильно пострадало лицо. Нос и губы опухли. Он в больнице», - говорят родные.

С их слов драка произошла возле заведения на Советской улице ночью 29 мая. Семья начала сама искать свидетелей потасовки, этим занимается и полиция.

«Поступила заявка о пострадавшем парне из больницы. После, молодой человек сам написал заявление. Сказал, что пострадал в конфликте», - сообщили в ГУ МВД Новосибирской области.
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Напомним, на днях толпа мигрантов устроила драку возле дома на Высоцкого, 42 в Новосибирске. Вероятно, произошел межнациональный конфликт.

#Алина Шефер#Нападение#Происшествия#Драка#Новосибирск#Новосибирская область
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