«Опухло все лицо»: 19-летнего парня жестко избили подростки под Новосибирском

Posted Сегодня, 06:28
Published Сегодня, 06:28
Modified Сегодня, 06:30
Updated Сегодня, 06:30
«Сильно пострадало лицо. Нос и губы опухли. Он в больнице», - говорят родные.
С их слов драка произошла возле заведения на Советской улице ночью 29 мая. Семья начала сама искать свидетелей потасовки, этим занимается и полиция.
«Поступила заявка о пострадавшем парне из больницы. После, молодой человек сам написал заявление. Сказал, что пострадал в конфликте», - сообщили в ГУ МВД Новосибирской области.
Напомним, на днях толпа мигрантов устроила драку возле дома на Высоцкого, 42 в Новосибирске. Вероятно, произошел межнациональный конфликт.